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「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

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冒用帳密盜用信用卡點數 檢調約談8人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

鄭姓男子侵入會員帳戶盜用點數，被依詐欺罪嫌送辦。情境示意圖。圖／Ingimage
鄭姓男子侵入會員帳戶盜用點數，被依詐欺罪嫌送辦。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣高鐵「TGo」會員點數日前遭鄭姓男子侵入會員帳戶盜用點數，被依詐欺罪嫌送辦，台北地檢署懷疑鄭男背後尚有共犯，指揮調查局深入追查，果然發現鄭男另與7名共犯，另涉嫌侵入國泰世華銀行「CUBE」信用卡「小樹點」回饋點數伺服器，盜用價值數十萬元點數。檢調今前往鄭男等8人共12住居所搜索、約談，全案依刑法偽造文書、加重詐欺等罪偵辦中。

今年9月初，台灣高鐵爆發逾500名旅客會員點數遭盜用，被換成全國電子現金抵用券。警方獲報展開追查，發現逾70萬點數點數被換成大量現金抵用券流向28歲鄭男。

鄭男到案後，辯稱點數都是花錢買來的，現金兌換券則用以購買iPad、AirPods、Macbook、行動電源、充電線等電子商品，再至各大平台轉賣，不法獲利數十萬多元，依詐欺罪送辦後以2萬元交保。

檢察官事後懷疑，鄭男背後有不法集團隱身在後，進而發現鄭男另與7名共犯，以高鐵點數的類似手法，盯上不知情卡友沒有在使用的「小樹點」回饋帳戶，冒用帳號、密碼後登入將點數盜走使用。

國泰金控代發聲明稿

近日坊間電子票券兌換平台，陸續遭遇所屬會員遭惡意登入兌點，經判斷疑似外部不明來源流出個資及會員密碼，不法駭客獲取後四處嘗試，惡意登入不同平台並兌換票券，讓消費者蒙受損失。

本公司（神坊資訊）營運國泰小樹點之兌換平台，數周前清查發現有幾位會員遇雷同情境，早於第一時間返還受害會員損失之點數，凍結遭兌換之票券，並立即通知會員變更密碼，周全照顧消費者權益。本案絕無報載入侵點數伺服器一事，且全案已檢具事證向相關單位告發，現嫌犯亦已落網並偵辦中。

目前多數民眾為求方便，多將各平台「會員密碼」設為相同，一旦遇此惡意行徑，極可能遭受額外損失。提醒民眾密碼應不定期更換，並依平台重要性設置不同等級複雜性密碼，近期留意您所使用的各個平台帳戶，是否有非屬本人之操作，以確保自身權益。

若有小樹會員帳號相關詢問，請向本公司（神坊）客服中心反映。

小樹點(生活)客戶服務電話 02-7755-3606

或電子郵件信箱 eccsc@symphox.net

密碼 詐欺 高鐵

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