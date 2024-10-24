冒用帳密盜用信用卡點數 檢調約談8人

鄭姓男子侵入會員帳戶盜用點數，被依詐欺罪嫌送辦。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣高鐵「TGo」會員點數日前遭鄭姓男子侵入會員帳戶盜用點數，被依詐欺罪嫌送辦，台北地檢署懷疑鄭男背後尚有共犯，指揮調查局深入追查，果然發現鄭男另與7名共犯，另涉嫌侵入國泰世華銀行「CUBE」信用卡「小樹點」回饋點數伺服器，盜用價值數十萬元點數。檢調今前往鄭男等8人共12住居所搜索、約談，全案依刑法偽造文書、加重詐欺等罪偵辦中。

今年9月初，台灣高鐵爆發逾500名旅客會員點數遭盜用，被換成全國電子現金抵用券。警方獲報展開追查，發現逾70萬點數點數被換成大量現金抵用券流向28歲鄭男。

鄭男到案後，辯稱點數都是花錢買來的，現金兌換券則用以購買iPad、AirPods、Macbook、行動電源、充電線等電子商品，再至各大平台轉賣，不法獲利數十萬多元，依詐欺罪送辦後以2萬元交保。

檢察官事後懷疑，鄭男背後有不法集團隱身在後，進而發現鄭男另與7名共犯，以高鐵點數的類似手法，盯上不知情卡友沒有在使用的「小樹點」回饋帳戶，冒用帳號、密碼後登入將點數盜走使用。