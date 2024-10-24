中共收購「垃圾資訊」沒有價值？雲林檢察長：在鬆懈洩密者心防

最高檢察署昨與經濟刑法學會共同主辦「國家安全與機密保護」學術與實務交流研討會，檢察總長邢泰釗表示，當前的國家安全法制，理論與實務層面皆須擴建完善；台大教授林鈺雄說，目前缺乏國安法制學門，司法經常畫地自限。

林鈺雄表示，司法實務經常出現昧於現實或畫地自限的見解，例如刑法國防機密，法律要件並未以「經核定」要求，不過，部分判決卻自行添加門檻，導致實務上偵審延宕，許多錯誤的程序和見解，應該重新釐清和借鏡外國先進作法。

研討會上，雲林地檢署檢察長戴文亮、台南高分檢署檢察官蔡麗宜、台北地檢署檢察官蕭方舟、高文政講述14個真實案例分享。

相關案例包括間諜「吸收」、「策反」、「洩密」等案例，學界的陽明交大教授金孟華、政大教授陳柏良、中原財法教授林道、中研院博士馮聖晏則分別介紹美國和德國法制，呼籲強化國安法制的設計。

檢察官高文政認為，洩密的傷害可能比發展組織更大，洩密一旦發生，根本無法回復，可是法院對洩密的刑度似乎過輕。

戴文亮說，中共為了擴大吸收，連一些幾乎沒有價值的垃圾資訊都願意出價收購，他們策略是藉此廣布撒網、培養細胞，並鬆懈洩密者初期的心防，未來再加價鼓勵提供更多情報，導致很多法官誤以為抓到的都只是小案而輕判，無形中應合中共的策略運用。

林道說，德國法在洩密罪分別對洩漏實質的國家機密，洩漏形式的國家機密，都設有處罰規定，洩漏實質機密也不以軍事、國防內容為限，經濟商業的也包含在內，而且不以已經被很多人知道即可以排除，值得我們借鏡參考。

陳柏良指出，美國法不只探討意圖危害本國政府利益而已，連意圖增加他國政府利益，也都被納入要件；另外，美國對於已經被公開過的資訊，認為即使曾經被披露過，但政府沒有正式公開仍是機密，這一點在我國司法實務上仍有混淆，建議開展相關研究。

金孟華表示，美國聯邦司法部對檢察官偵辦國家安全案件，有制定完整的辦案指引，指引中多處提醒司法官員在調查國安案件時，不能因為調查反而侵害國家安全，包括辯護律師都必須經過安全檢查程序才能承辦案件。