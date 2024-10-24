彰化偏鄉遭濫倒工程廢棄土 犯案181人判決逾百人史上最多

彰化縣芳苑鄉3年前遭傾倒北部工程廢棄土，彰化地檢署起訴181人。彰化地方法院審結，依違反廢棄物清理法判處13家公司、12名主謀者4月至3年不等有期徒刑，其餘結構共犯分處有期徒刑4月至3年不等有期徒刑。可上訴。

北部工程廢棄土日以繼夜載到彰化縣西南角鄉鎮農地和廢漁塭傾倒，彰檢透過彰化檢警調環平台指揮偵辦，掀開環保公司到地主的「一條龍」犯罪作業模式，在芳苑、大城、二林、福興等鄉鎮傾倒140萬噸工程廢土石方，換算面積廣達6.5座大安森林公園，其中芳苑鄉是重災區。彰檢先後起訴環保公司人員、清運業者、土資場人員、回填業者、仲介、司機、地主合計181人，2022年10月間依違反廢棄物清理法提起公訴。

彰化地院今公布合議庭審理結果，認為部分被告人犯罪事證明確，考慮本案犯行有相當制度、規模，危害甚鉅，且有計畫進行，因而依被告等人的犯罪後態度、參與情節等情，昆宏等清運公司凃姓負責人及楊姓淳家等土資場人員共12人處以有期徒刑4月至3年不等有期徒刑；清運公司法人判處50萬元至300萬元不等罰金；土方回填業者、仲介人員論處有期徒刑1年2月至3年不等有期徒刑；提供土地 的地主、司機分別論處有期徒刑4月至1年不等有期徒刑。

先前被起訴的永利聯合公司負責人、土方公會理事長王建翔，被彰化地院認為罪證不足，判決無罪。

彰化地院諭知沒收犯罪所得2億3602萬餘元，其中業者已自動繳回價值4859萬餘元現金及土地，並沒收本案犯罪所用車輛，另考量實際負責人中的凃男、蔡女坦承犯行、繳交犯罪所得、犯行所生危害程度及回復土地原狀等情形，分別宣告緩刑3年，其餘被告緩刑如判決主文。

芳苑鄉長林保玲今獲悉判決結果，認為刑期不重，不足發揮遏止濫倒歪風，盼司法主持正義和公道，但她也表示，多數地主不了解濫倒嚴重性，不知如何處理那麼多工程廢棄土方，若環保局檢驗土方有毒，應深入追查，若無毒，希望縣政府協助移除。