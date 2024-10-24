涉貪遭檢求處20年重刑 林姿妙痛批：看見與惡最近的距離

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，12月31日宣判，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙今天怒批，檢方不但求處20年的誇張刑度，更殃及公務人員，讓她看到「與惡最近的距離」，懇請法院還被告清白、還社會公平正義。

林姿妙說，檢方2022年1月13日開始，就先射箭再畫靶，為偵查定下方向，劍指自己，偵訊中更不斷用恐嚇、羞辱乃至詐騙的方式對付其他被告和證人，不當取供，並偽造通訊譯文和偵訊筆錄，虛構犯罪事實，顛倒是非，就是為了攻擊她，抄家滅門，打擊公務體系。