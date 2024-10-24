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涉貪遭檢求處20年重刑 林姿妙痛批：看見與惡最近的距離

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，12月31日宣判，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙今天怒批，檢方不但求處20年的誇張刑度，更殃及公務人員，讓她看到「與惡最近的距離」，懇請法院還被告清白、還社會公平正義。

林姿妙說，檢方2022年1月13日開始，就先射箭再畫靶，為偵查定下方向，劍指自己，偵訊中更不斷用恐嚇、羞辱乃至詐騙的方式對付其他被告和證人，不當取供，並偽造通訊譯文和偵訊筆錄，虛構犯罪事實，顛倒是非，就是為了攻擊她，抄家滅門，打擊公務體系。

檢方求處20年有期徒刑的重刑，林姿妙抨擊，為了不存在的「收受不正利益」，檢方以得意的姿態、誇張的具體求刑對付自己，更殃及許多公務員，只能說不意外，「看到與惡最近的距離」。她一生認真努力、簡單做人，許多被告公務員也是戰戰兢兢為國家付出，卻落得政治打壓的下場，盼法院還大家清白。

宜蘭縣長林姿妙遭檢方求處20年有期徒刑，怒批「看到與惡最近距離」，盼法院還她清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙遭檢方求處20年有期徒刑，怒批「看到與惡最近距離」，盼法院還她清白。記者陳敬丰／攝影

公務員 林姿妙 貪汙

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