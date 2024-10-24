聽新聞
0:00 / 0:00
涉貪遭檢求處20年重刑 林姿妙痛批：看見與惡最近的距離
宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，12月31日宣判，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙今天怒批，檢方不但求處20年的誇張刑度，更殃及公務人員，讓她看到「與惡最近的距離」，懇請法院還被告清白、還社會公平正義。
林姿妙說，檢方2022年1月13日開始，就先射箭再畫靶，為偵查定下方向，劍指自己，偵訊中更不斷用恐嚇、羞辱乃至詐騙的方式對付其他被告和證人，不當取供，並偽造通訊譯文和偵訊筆錄，虛構犯罪事實，顛倒是非，就是為了攻擊她，抄家滅門，打擊公務體系。
檢方求處20年有期徒刑的重刑，林姿妙抨擊，為了不存在的「收受不正利益」，檢方以得意的姿態、誇張的具體求刑對付自己，更殃及許多公務員，只能說不意外，「看到與惡最近的距離」。她一生認真努力、簡單做人，許多被告公務員也是戰戰兢兢為國家付出，卻落得政治打壓的下場，盼法院還大家清白。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言