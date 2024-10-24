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彰化沿海不法棄土產業鏈起訴181人判刑 2被告無罪

中央社／ 彰化24日電

彰化沿海鄉鎮農地魚塭被倒廢土，檢方起訴土方清運業者等181人，彰化地方法院經1年多審理，王姓土石方業者及其負責公司無罪，其餘被告坦承犯行遭處罰金或判4月至3年不等刑期。(記者簡慧珍／攝影)
彰化沿海鄉鎮農地魚塭被倒廢土，檢方起訴土方清運業者等181人，彰化地方法院經1年多審理，王姓土石方業者及其負責公司無罪，其餘被告坦承犯行遭處罰金或判4月至3年不等刑期。(記者簡慧珍／攝影)

彰化沿海鄉鎮農地魚塭被倒廢土，檢方起訴土方清運業者等181人，彰院經1年多審理，王姓土石方業者及其負責公司無罪，其餘被告坦承犯行遭處罰金或判4月至3年不等刑期。

彰化地方檢察署2年前破獲一條龍不法棄土產業鏈，由開挖、清運業者、土石方資源處理場、非法清運車隊、土地仲介、回填業者、地主等上下游，以不實清運計畫書、土方聯單等文書掩護棄土實際流向。

彰檢指出，這些棄土從未進入土資場，而是由清運車隊從工地直送，傾倒芳苑鄉、大城鄉、二林鎮、福興鄉等農地及魚塭，4家土資場不實申報140萬立方公尺，面積約為6.5座大安森林公園，全案以違反廢棄物清理法等罪嫌共起訴181人（含法人），追償不法犯罪所得逾新台幣2億元。

彰化地方法院今天發布新聞稿表示，王姓土石方業者及其負責公司因證據不足，諭知無罪；其餘被告均坦承犯行，考慮此案犯行有相當制度、規模，危害甚鉅，且是有計劃進行，依犯後態度、參與情節等，分處50萬至300萬元罰金或判4月至3年不等刑期。

其中，考量凃姓清運業者及蔡姓女子坦承犯行、繳交犯罪所得、犯行所生危害程度及回復土地原狀等情形，分別獲緩刑。全案可上訴。

廢棄物 彰化 農地

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