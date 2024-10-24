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沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

西班牙籍男子奧納德（LLINAS ONATE SALVADOR ALEJANDRO）在義大利犯下台幣10億元的汽車租售詐騙案，卻躲在台灣，移民署將他驅逐出境，奧納德聲請提審，被法院駁回；台北高等行政法院裁定指出，移民署人員收受提審票後，未在24小時內將奧納德解交法院，反讓他經安排出境至德國，違反提審法規定而應負刑事責任，應交由檢察官另行偵辦。

北高行今表示，目前承審法官尚未處理告發部分，之後會依職權正式向檢察官告發。

奧納德是西班牙公民，2019年間入境居留我國，並領有外僑居留證，因他犯下詐騙案，移民署10月18日強制驅逐出境，並派員他到機場，翌日凌晨搭機出境，期間奧納德聲請提審，法院10月19日裁定釋放奧納德。

奧納德因新加坡拒絕他入境，於是再度搭機返回桃園國際機場，移民署10月20日告知奧納德禁止入境，並依規定於待遣送出國期間指定到機場照護室照護，奧納德認為人身自由受限，再度聲請提審。

北高行認為，奧納德被新加坡拒絕入境返回台灣後，只能在一定空間活動，需移民署人員陪同才能離開照護室，他自照護室至登機門、搭機期間，直至抵達德國，交由德國人員前，均有移民署人員照護、戒護，他無從依意願離開所在空間，已達剝奪人身自由的程度。

不過，奧納德 10月21日中午12時已抵達德國，並由德國人員接走，已經不在移民署隨行人員的支配之下，逮捕、拘禁狀態不存在，已沒有提審實益，因此裁定駁回聲請。

北高行指出，提審法規定「逮捕、拘禁之機關應於收受提審票後，24小時內將被逮捕、拘禁人解交」，違反者負有刑事責任，依法可處3年以下徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

北高行表示，本案提審票已於10月20日晚間8時29分送達移民署，但奧納德卻於同日晚間10時20分許經安排搭機至德國，就移民署人員違反提審法規定部分，應交由檢察官另行偵辦。

西班牙籍男子奧納德（前）。圖／聯合報系資料照片
西班牙籍男子奧納德（前）。圖／聯合報系資料照片

德國 移民署 西班牙 詐騙

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