西班牙10億通緝犯被遣返 法院抓到國境大隊違法…移民署這麼說

西班牙籍男子奧納德（前）20日被移民署進行遣送出國作業，直飛德國法蘭克福機場。記者葉信菉／攝影

國際刑警組織列紅色通報的西班牙籍男子奧納德，20日被移民署二度驅逐出境，直飛德國法蘭克福機場，過程中他的律師積極爭取他權利，當天聲請提審，指控移民署國境事務大隊違法限制奧納德行動自由，儘管台北高等行政法院裁定駁回，但裁定書最後提到，國境事務大隊涉嫌違反提審法規定，交由檢察官另行偵辦。

對此，移民署表示尊重，稱奧納德聲請提審已於22日經北高行裁定駁回，依入出國及移民法第50條規定，禁止入國對象，應安排當日或最近班機出境，奧納德案經我國駐外單位與歐盟司法機關溝通，必須在最快時間將奧納德遣送歐盟國家，即於20日遣送出境。

移民署指出，禁止奧納德入國並遣送出國，均依照相關規定辦理；至於北高行法官另為告發部分，目前尚未收到通知書，待收到後將配合說明案情。

提審法規定，逮捕、拘禁之機關，應於收受提審票後，24小時內將被逮捕、拘禁人解交。

該裁定書指出，北高行法官依職權告發，移民署國境事務大隊10月20日晚上8時29分就收到提審票，然而國境事務大隊不顧規定，在同日晚上10時20分許安排搭機至他國，國境事務大隊人員違反提審法規定部分，應交由檢察官另行偵辦。