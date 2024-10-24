貫徹政院五打七安政策…詐欺犯3千萬房產 下月11日公開拍賣

法務部行政執行署新北分署依台北地檢署囑託，日前查封詐欺案被告王姓男子名下位於板橋區房產辦理變價，行政執行官火速上門黏貼封條，王男母親在場請求快點拍賣，希望能換取兒子獲法院輕判。新北分署訂今年11月11日上午11時在新北分署12樓拍賣室進行第1次公開拍賣，底價3461萬元，歡迎民眾到場參與投標，全民共同打詐。

台北地檢署今年接獲檢舉，指揮警調機關偵辦以蔡姓不動產掮客為首犯罪集團，夥同律師等人共同偽造代筆遺囑，詐取「未辦理繼承登記不動產」案件，涉案人員多達50人，其中未滿30歲王姓男子犯罪所得至少982萬元，為保全判決確定後追徵需要，刑事局依法向法院聲請裁准在犯罪所得金額範圍內，王男名下位於板橋區工筆房產予以扣押。

台北地檢署徵得王男同意，由檢察事務官以電話與新北分署專責主任行政執行官商討拍賣細節，為快速變價，確定在今年10月1日正式囑託新北分署就已扣押板橋區房產予以變價，成為新北分署首宗徵得被告同意，受檢察機關囑託，就「偵查中被告之不動產」辦理變價案件。

新北分署受理囑託後，當日即囑託鑑價公司辦理鑑價，由行政執行官領隊火速於今年10月4日至現場張貼封條，查明使用狀況。王男母親於查封當天向書記官表示，該房屋現由王男家人居住使用，請求能快點拍賣，希望能換取王男獲得法院輕判，王男委任律師也到場表示，希望因此能讓法院減輕其刑。

另據王男向檢察事務官表示，購買該房屋自備款數百萬元，是其父母出資，另花費100多萬元裝潢，他自估該房價約在3700萬元至3800萬元之間。新北分署依法快速完成拍賣前置作業程序，訂於今年11月11日上午進行第一次投標，底價3461萬元，拍定後點交，拍定人另應支付本件鑑價費用3500元。

經新北分署調查，此次拍賣房屋將近50坪，是王男於3年多前購入，屋齡約5年，主建物約21.37坪，另含陽台、雨遮、公設及地下1樓平面式車位10.41坪，格局為3房1廳2衛1陽台，位於新北市板橋區華江一路，臨近大漢橋，對面為溪頭公園，環境清幽，距離捷運江子翠站約800公尺，步行約11分鐘，新埔捷運站亦近在咫尺，交通便利，價格實惠，自用投資兩相宜。

新北分署表示，參與此次不動產現場投標者，自當日上午10時30分起開始投標，至11時整截止投標；以通訊投標者，其通訊投標書最遲應於拍賣日前1日送達新北分署專用郵政信箱。相關拍賣資訊如與拍賣公告所載不符者，概以拍賣公告為準。欲知新北分署拍賣動產及不動產詳情及如何辦理通訊投標之民眾，可上新北分署官網：https://www.pcy.moj.gov.tw/首頁點閱「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，瀏覽相關拍賣公告及教學資訊。投標當天新北分署將全程臉書直播，並提供QR Code 供民眾連結獲取即時拍賣資訊。