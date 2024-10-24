律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元 首腦求處13年

今年4月間才因擔任詐團軍師遭羈押的律師游光德，涉嫌自去年5月起夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等7人共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，桃園地檢署偵結，將游等7人依加重詐欺等罪起訴，除黃女外，其餘6人在押。

桃園地檢署說明，被告游光德身為執業律師，竟利用法律專業諮詢教導假幣商逃避查緝，藏匿假幣商設立人頭公司，藉以將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外，被告郭男、黃女身為台灣銀行行員，未思恪遵金融交易規範，反憑恃自身專業與游男共謀設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，本件犯罪所得高達1億1477萬餘元等，建議法院量處游男徒刑13年、郭男徒刑9年、黃女徒刑6年，其餘被告各依其具體犯罪情事量處徒刑2至7年不等之刑。

起訴指出，在北市執業律師游光德，透過法律諮詢、訴訟委任認識在台灣銀行任職高級辦事員的郭姓行員，及其在台銀分行擔任中級辦事員的黃姓行員夫婦，自2023年5月起共組詐騙集團，游擔任首腦並提供法律諮詢，郭、黃則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，3人另吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，又找彭男、胡男及張張等成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用。

此詐團成員先對179名被害人施以假投資詐術，待眾多被害人陷於錯誤匯款後，將詐欺所得層層轉匯至成立控制的人頭帳戶內製造假幣流後，再由游、郭、黃將款項轉換為外幣匯往境外的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以隱匿詐欺犯罪所得，截至檢警今年6月間查獲為止，詐欺不法所得高達1億1477萬4510元。

承辦檢察官林淑瑗自今年6月間發動，先於6月26日在機場攔下楊男，隨即於6月28日、7月16日陸續指揮北市刑大、刑事局電信偵查大隊搜索行員郭、黃及成立人頭公司的彭、胡、張等住居所及台銀放款部、分行外匯部，將5人拘提到案，除黃女以20萬交保，其餘5男皆羈押禁見，游男則於8月27日晚接獲桃院法官通知召開二次羈押庭，立刻購買韓國單程票企圖逃亡，詎料，檢方抗告時一併發布境管，游男翌日清晨於機場遭拘提並羈押獲准。