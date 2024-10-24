台中警失控飆民「三字經」 挨告公然侮辱逆轉判無罪

台中大雅分局林姓警員受理案件和邱姓男子衝突，脫口罵對方「XXX」，當下雖拿3000元給對方，一審仍被依公然侮辱罪判拘役10日，二審參酌憲法法庭就公然侮辱限縮判決，認林員非反覆、恣意謾罵，撤銷改判他無罪，可上訴。

檢方查，林員在大雅分局潭子分駐所任職，2023年6月13日邱姓男子陪江姓友人來報案，林員發現邱和江無親屬或委任關係，邱卻一再為江主張報案內容，林因而質疑邱身分、動機並起口角，林也脫口對邱說「你就出一張嘴最會，ＸXX咧。」

檢方認為，當時有派出所內監視器畫面等可佐證，依公然侮辱罪將林員向法院聲請簡易判決處刑，但也請法院考量，邱男案發當下就收受林3000元和解金，予以適法量刑。

台中地院一審簡易庭認為，林員未以理性態度，在派出所內朝邱男口出三字經，依公然侮辱罪判他拘役10日，得易科罰金。

林員不服上訴，表示和邱口角有辱罵粗話，但堅決否認公然侮辱，辯稱覺得邱男要亂報案，藉著有身心障礙的江，向江的祖母要對方保管身心補助款，自己情緒不滿才說出這句口頭禪，沒有損及邱的名譽、人格。

台中地院二審合議庭勘驗現場錄影，發現當時是邱男先質疑林員身分、動機，引來林員不悅，邱又和多名警員發生口角，林員一時情緒才脫口該言論。

合議庭認為，林員用語粗俗不得體，但整起爭端是邱男引發，林員以負面語言回擊，尚屬一般人常見反應，仍應從寬容忍這種回應言論。

合議庭也依憲法法庭113年度憲判字第3號判決解釋，認為該言語是衝突當場的短暫言語攻擊，而非屬反覆、持續出現的恣意謾罵，難認林員故意貶損邱男的名譽、人格，撤銷改判他無罪。