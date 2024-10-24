快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中警失控飆民「三字經」 挨告公然侮辱逆轉判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大雅分局林姓警員受理案件和邱姓男子衝突，脫口罵對方「XXX」，當下雖拿3000元給對方，一審仍被依公然侮辱罪判拘役10日，二審參酌憲法法庭就公然侮辱限縮判決，認林員非反覆、恣意謾罵，撤銷改判他無罪，可上訴。

檢方查，林員在大雅分局潭子分駐所任職，2023年6月13日邱姓男子陪江姓友人來報案，林員發現邱和江無親屬或委任關係，邱卻一再為江主張報案內容，林因而質疑邱身分、動機並起口角，林也脫口對邱說「你就出一張嘴最會，ＸXX咧。」

檢方認為，當時有派出所內監視器畫面等可佐證，依公然侮辱罪將林員向法院聲請簡易判決處刑，但也請法院考量，邱男案發當下就收受林3000元和解金，予以適法量刑。

台中地院一審簡易庭認為，林員未以理性態度，在派出所內朝邱男口出三字經，依公然侮辱罪判他拘役10日，得易科罰金。

林員不服上訴，表示和邱口角有辱罵粗話，但堅決否認公然侮辱，辯稱覺得邱男要亂報案，藉著有身心障礙的江，向江的祖母要對方保管身心補助款，自己情緒不滿才說出這句口頭禪，沒有損及邱的名譽、人格。

台中地院二審合議庭勘驗現場錄影，發現當時是邱男先質疑林員身分、動機，引來林員不悅，邱又和多名警員發生口角，林員一時情緒才脫口該言論。

合議庭認為，林員用語粗俗不得體，但整起爭端是邱男引發，林員以負面語言回擊，尚屬一般人常見反應，仍應從寬容忍這種回應言論。

合議庭也依憲法法庭113年度憲判字第3號判決解釋，認為該言語是衝突當場的短暫言語攻擊，而非屬反覆、持續出現的恣意謾罵，難認林員故意貶損邱男的名譽、人格，撤銷改判他無罪。

台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影
台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 情緒 警察

延伸閱讀

要入獄！歐買尬集團創辦人林一泓內線交易 逆轉判關6年定讞

高雄鳳山叔姪激烈口角後...民宅暗夜起火 警消不排除縱火

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

違法補習班鎖門逼稽查員刪照？嘉市教育處控妨害公務 嘉院判無罪

相關新聞

西班牙10億通緝犯聲請提審遭駁 法官卻抓到移民署違法…交檢方偵辦

國際刑警組織列紅色通報的西班牙籍男子奧納德，20日被移民署二度驅逐出境，直飛德國法蘭克福機場，過程中他的律師積極爭取他權...

律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元 首腦求處13年

今年4月間才因擔任詐團軍師遭羈押的律師游光德，涉嫌自去年5月起夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等7人共組詐騙集團，...

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

西班牙籍男子奧納德（LLINAS ONATE SALVADOR ALEJANDRO）在義大利犯下台幣10億元的汽車租售詐...

貫徹政院五打七安政策…詐欺犯3千萬房產 下月11日公開拍賣

法務部行政執行署新北分署依台北地檢署囑託，日前查封詐欺案被告王姓男子名下位於板橋區房產辦理變價，行政執行官火速上門黏貼封...

台中警失控飆民「三字經」 挨告公然侮辱逆轉判無罪

台中大雅分局林姓警員受理案件和邱姓男子衝突，脫口罵對方「XXX」，當下雖拿3000元給對方，一審仍被依公然侮辱罪判拘役1...

太陽聯盟寶陽會涉共諜吸收9現退役軍人 邢泰釗赴宜嘉勉「警察抓匪諜」

宜蘭地檢署指揮警方偵辦一起共諜案，查獲李姓女子共10人涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例、陸海空軍刑法等罪，台灣高檢署昨偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。