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太陽聯盟寶陽會涉共諜吸收9現退役軍人 邢泰釗赴宜嘉勉「警察抓匪諜」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

宜蘭地檢署指揮警方偵辦一起共諜案，查獲李姓女子共10人涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例、陸海空軍刑法等罪，台灣高檢署昨偵結起訴，檢察總長邢泰釗隨即赴宜蘭嘉勉辦案人員，最高檢說，本案是治安史上「警察抓匪諜」的首例。

最高檢察署今天表示，共諜案是由宜蘭縣警察局羅東分局偵查佐林聖展主動報請偵辦，成為史上第一件由警察偵破的國安案件，堪稱經典案例。

宜蘭地檢署檢察長黃智勇昨天召開「偵辦國安案件檢警聯席精進會議」，辦案團隊即宜蘭地檢署主任檢察官周懿君、承辦檢察官曾尚琳、林聖展及刑事警察局偵查正林志賢等人都於會中分享相關辦案心得。

邢泰釗對林聖展敏銳察覺不法表示肯定。邢說，維護國家安全，人人有責，林志賢、林聖展父子充分發揮司法警察職權，宜蘭檢警在8個月內搜索6次，偵破重大現役軍人違反國安法案增添司法佳話。

林聖展表示，當時是在偵辦連署行賄罪勘查犯嫌手機時，發現有軍人自稱有販賣軍事資料的情形，第一時間即向檢方報告，地檢署後來召集警方組專案小組偵查；林聖展說，他要感謝父親林志賢，父親在可退休的年紀願做他的榜樣，「從來沒有想過我們父子可以一起偵辦這麼大型的案件」。

周懿君則表示，太陽聯盟是本土幫派，本案境外敵對勢力的資助，已從傳統的台商或特定政治理念的人改變方向，進而對本土黑道組織及宮廟系統滲透，更容易接觸財務困窘的官兵，再滲透到基層軍隊組之中。

最高檢表示，曾尚琳指揮羅東分局偵辦選罷法案時，發現太陽聯盟旗下分會受到境外敵對勢力指示吸收現、退役軍人刺探軍事機密，並誘使拍攝投降影片、發展間諜組織，高檢署昨天已對太陽聯盟「寶陽會」副組長李姓女子及9名現、退役軍人起訴。

宜蘭地檢署召開「偵辦國安案件檢警聯席會議」。圖/最高檢察署提供
宜蘭地檢署召開「偵辦國安案件檢警聯席會議」。圖/最高檢察署提供

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