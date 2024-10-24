「年報酬率210%」陸吸金平台突關閉 酒商夫妻違法吸金被起訴
中國大陸的吸金平台「微雲全球」進軍台灣，高雄羅姓夫妻加入後，以年報酬率210%鼓吹親友加入，事後因平台關閉，有3人懷疑遭騙提告，羅姓夫妻也被調查局法辦，高雄地檢署偵結，依違反銀行法罪嫌起訴夫妻2人。
檢方調查，羅姓夫妻經營洋酒生意，他們透過友人介紹，加入吸金平台「微雲全球」，該平台以人民幣為投資單位，投資款會換算為等額「點數」，儲存於「微雲全球」APP系統的 「帳戶餘額」內，點數可再兌換「節點資產」，可購物或私下交易變現。
該平台標榜「複利滾存」效益，投資人若於投資第1天將所有「點數」轉換為「節點資產」，在不執行「複利滾存」計算方式之下，約可在投資後第93天回本，換算年報酬約為210.487%。
羅姓夫婦加入後鼓吹親友也一起淘金，還在洋酒行等地方舉辦說明會，成功吸引6名親友加入，總共挹注挹注148萬餘元，但事後平台突然關閉，有3名加入的下線懷疑遇到詐騙，具狀向檢調單位提告。
雄檢偵辦時，羅姓夫妻坦承犯行，稱他們是經友人介紹才加入平台，他們的上線也是投資人，不清楚平台關閉後要向誰求償，他們本身也是受害人。
但檢方認為，該平台以高報酬率吸引下線投資，且羅姓夫妻也多次舉辦說明會解釋投資方案，吸引下線投資吸金，已違反銀行法規定，偵結後對兩人提起公訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言