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「年報酬率210%」陸吸金平台突關閉 酒商夫妻違法吸金被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中國大陸的吸金平台「微雲全球」進軍台灣，高雄羅姓夫妻加入後，以年報酬率210%鼓吹親友加入，事後因平台關閉，有3人懷疑遭騙提告，羅姓夫妻也被調查局法辦，高雄地檢署偵結，依違反銀行法罪嫌起訴夫妻2人。

檢方調查，羅姓夫妻經營洋酒生意，他們透過友人介紹，加入吸金平台「微雲全球」，該平台以人民幣為投資單位，投資款會換算為等額「點數」，儲存於「微雲全球」APP系統的 「帳戶餘額」內，點數可再兌換「節點資產」，可購物或私下交易變現。

該平台標榜「複利滾存」效益，投資人若於投資第1天將所有「點數」轉換為「節點資產」，在不執行「複利滾存」計算方式之下，約可在投資後第93天回本，換算年報酬約為210.487%。

羅姓夫婦加入後鼓吹親友也一起淘金，還在洋酒行等地方舉辦說明會，成功吸引6名親友加入，總共挹注挹注148萬餘元，但事後平台突然關閉，有3名加入的下線懷疑遇到詐騙，具狀向檢調單位提告。

雄檢偵辦時，羅姓夫妻坦承犯行，稱他們是經友人介紹才加入平台，他們的上線也是投資人，不清楚平台關閉後要向誰求償，他們本身也是受害人。

但檢方認為，該平台以高報酬率吸引下線投資，且羅姓夫妻也多次舉辦說明會解釋投資方案，吸引下線投資吸金，已違反銀行法規定，偵結後對兩人提起公訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

吸金 報酬率

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