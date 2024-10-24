快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

要入獄！歐買尬集團創辦人林一泓內線交易 逆轉判關6年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓知悉公司未收到建置遊戲平台權利金，恐讓營收衰退5、6成，在利空消息公告前用人頭出脫持股，規避約6300萬元損失，檢方依內線交易罪起訴，一審獲判無罪，但二審逆轉改判林6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

茂為歐買尬數位科技成立於1999年，因代理韓國「七魂Online」線上遊戲暴紅，公司旗下歐付寶是國內首家登錄興櫃的電子支付業者。歐付寶2011年成立，2016年成台灣第一家取得第三方支付執照的業者。

林一泓時為茂為歐買尬數位科技董事長兼總經理，另為亞太群智投資公司、大中華數位內容創業投資公司和歐買尬公司法人董事睿智創業投資公司負責人。

歐買尬2011年與中國海航集團簽訂重要契約框架協議，同年9月正式與海航集團華南總部有限公司簽網路遊戲許可協議，分四階段履約。

林一泓2012年8月至9月10日股市公開資訊觀測站公開歐買尬8月營收消息前，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智和大中華數位公司等證券帳戶，交易歐買尬公司股票，共規避損失6259萬餘元。

一審認為林罪證不足，判無罪，檢方上訴。二審則認為，林一泓已知第三、四階段產生無法履約的風險，將導致歐買尬約有美金1555萬元權利金無法收取，嚴重影響公司營收。

二審指出，林一泓擁有高學歷，時任上櫃公司歐買尬董事長兼總經理，深知內部人得知公司內線消息時，應遵守「公布消息否則禁止買賣」的規則，卻破壞證券市場交易制度，犧牲其他持有或買賣歐買尬股票者的權益。

二審審酌林一泓始終否認犯罪，沒有悔意、心存僥倖，改判6年徒刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

茂為歐買尬集團創辦人林一泓內線交易，最高法院判6年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
茂為歐買尬集團創辦人林一泓內線交易，最高法院判6年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

內線交易 最高法院 網路遊戲

延伸閱讀

「順順上匝道」未打右燈遭檢舉被罰 法官認同「免打」駕駛開心了

男童手臂卡SPA池排水孔溺水致腦病變 物業改判賠611萬元

台聯前立委羅志明當「共諜」？他遭控替大陸發展組織 最終獲無罪確定

7歲孫女告訴老師「阿公摸我的妹妹」 色祖父判關7年確定要入獄

相關新聞

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

西班牙籍男子奧納德（LLINAS ONATE SALVADOR ALEJANDRO）在義大利犯下台幣10億元的汽車租售詐...

西班牙10億通緝犯聲請提審遭駁 法官卻抓到移民署違法…交檢方偵辦

國際刑警組織列紅色通報的西班牙籍男子奧納德，20日被移民署二度驅逐出境，直飛德國法蘭克福機場，過程中他的律師積極爭取他權...

律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元 首腦求處13年

今年4月間才因擔任詐團軍師遭羈押的律師游光德，涉嫌自去年5月起夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等7人共組詐騙集團，...

台中警失控飆民「三字經」 挨告公然侮辱逆轉判無罪

台中大雅分局林姓警員受理案件和邱姓男子衝突，脫口罵對方「XXX」，當下雖拿3000元給對方，一審仍被依公然侮辱罪判拘役1...

貫徹政院五打七安政策…詐欺犯3千萬房產 下月11日公開拍賣

法務部行政執行署新北分署依台北地檢署囑託，日前查封詐欺案被告王姓男子名下位於板橋區房產辦理變價，行政執行官火速上門黏貼封...

太陽聯盟寶陽會涉共諜吸收9現退役軍人 邢泰釗赴宜嘉勉「警察抓匪諜」

宜蘭地檢署指揮警方偵辦一起共諜案，查獲李姓女子共10人涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例、陸海空軍刑法等罪，台灣高檢署昨偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。