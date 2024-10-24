要入獄！歐買尬集團創辦人林一泓內線交易 逆轉判關6年定讞

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓知悉公司未收到建置遊戲平台權利金，恐讓營收衰退5、6成，在利空消息公告前用人頭出脫持股，規避約6300萬元損失，檢方依內線交易罪起訴，一審獲判無罪，但二審逆轉改判林6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

茂為歐買尬數位科技成立於1999年，因代理韓國「七魂Online」線上遊戲暴紅，公司旗下歐付寶是國內首家登錄興櫃的電子支付業者。歐付寶2011年成立，2016年成台灣第一家取得第三方支付執照的業者。

林一泓時為茂為歐買尬數位科技董事長兼總經理，另為亞太群智投資公司、大中華數位內容創業投資公司和歐買尬公司法人董事睿智創業投資公司負責人。

歐買尬2011年與中國海航集團簽訂重要契約框架協議，同年9月正式與海航集團華南總部有限公司簽網路遊戲許可協議，分四階段履約。

林一泓2012年8月至9月10日股市公開資訊觀測站公開歐買尬8月營收消息前，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智和大中華數位公司等證券帳戶，交易歐買尬公司股票，共規避損失6259萬餘元。

一審認為林罪證不足，判無罪，檢方上訴。二審則認為，林一泓已知第三、四階段產生無法履約的風險，將導致歐買尬約有美金1555萬元權利金無法收取，嚴重影響公司營收。

二審指出，林一泓擁有高學歷，時任上櫃公司歐買尬董事長兼總經理，深知內部人得知公司內線消息時，應遵守「公布消息否則禁止買賣」的規則，卻破壞證券市場交易制度，犧牲其他持有或買賣歐買尬股票者的權益。