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他進小北百貨拿菜刀說「我要搶劫」 半小時就被逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

魏姓男子今年9月10日下午在桃園市區逛小北百貨，拿著架上菜刀到櫃檯說「我要搶劫」，店長交出3000元及黑大衛香菸，魏騎上偷來的機車逃逸，桃園警方據報，29分鐘內在600公尺外逮到他，桃園地檢署偵結，依恐嚇取財等罪起訴，魏男羈押中。

起訴指出，家住蘆竹區男子魏永煌，曾因犯下恐嚇取財、竊盜等案件，遭桃園、高雄及橋頭等地方法院判處徒刑，2020年入獄服刑，直到2021年5月20日縮短刑期執行完畢，沒想到仍不知悔改。

今年9月10日下午，魏男在桃園市桃園區閒晃，在慈光街附近路旁，發現林姓車主將車鑰匙留在車上，於是騎了就跑，在下午3點36分抵達桃園區永安路上的小北百貨並進入。

魏男在店內二樓的貨架上拿起1把菜刀，走到一樓櫃台向店長恫稱「我要搶劫」，由於魏男並無揮刀或作勢攻擊舉動，經店長判斷應無傷人意圖，為免影響店內營運，於是依照魏的指示，交出現鈔3000元及黑大衛香菸1包，魏男得手後騎車離去。

桃園警方據報，立刻調閱監視器循線追捕，順利於下午4點5分在離犯案商店外600公尺遠的中正二街逮到他，順利查扣遭竊機車、菜刀、現金2860元及黑大衛香菸1包，事後發還被害人。

針對警方依攜帶凶器強盜罪嫌送辦，檢察官說明，經觀看現場監視錄影畫面顯示，魏男於案發時，雖有手持菜刀並稱「我要搶劫」，然而並無任何攻擊動作，甚至於過程中突然坐在地上，被害店長始終從容與他應答，其他客人、店員也無任何閃避動作或顯露畏懼神色，仍在旁結帳、交談，認為魏男所為未達使人不能抗拒的攜帶凶器強盜程度，因此以恐嚇取財罪及竊盜等罪嫌起訴。

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魏男逛小北百貨拿著架上菜刀至結帳櫃檯說「我要搶劫」，得手3000元及1包菸，桃園地檢署偵結，依恐嚇取財罪起訴。示意圖（與本案無關）／記者陳恩惠攝影
魏男逛小北百貨拿著架上菜刀至結帳櫃檯說「我要搶劫」，得手3000元及1包菸，桃園地檢署偵結，依恐嚇取財罪起訴。示意圖（與本案無關）／記者陳恩惠攝影

搶劫 桃園地檢署

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