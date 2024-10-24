7旬翁撞傷路人落跑…服勞務又偷懶塞2萬想行賄公務員

台中洪姓老翁因肇事逃逸獲判緩刑，附帶條件要提供40小時勞務，但他在戶政事務所勞動時偷懶被勸導，因擔心評核不過就拿2萬元塞給黃姓課員，經通報政風室移送法辦；法院認為，洪危害公務員廉潔，依行賄罪判他3月，可上訴。

檢方查，洪翁（73歲）曾當過公務員，2021年9月8日倒車撞傷站在行人穿越道的賴姓路人，賴上前理論，洪竟裝沒看到踩油門離去，法院依過失傷害、肇事逃逸等罪判他拘役20日、6月，緩刑3年，並應提供40小時勞務。

洪翁被指定赴南區戶政事務所履行40小時義務勞務，但他才去沒多久就因懶惰被黃姓課員口頭勸導，洪擔心對方給他不利核評恐無法順利服完40小時勞務，隔天尾隨黃姓課員後，拿1個裝有2萬元現金的白色信封袋交給對方。

黃當下未理解洪的用意，暫時拿回座位打開才驚見是現金馬上要退回，洪卻以要感謝她照顧為由拒不收，最後通報政風室移送法辦。

檢方認為洪嫌疑重大，但請法院審酌他因過度憂慮課員對他的評核才失慮行賄，犯後深表悔悟，目前身體失能，難以再犯，偵結依貪汙治罪條例對公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪嫌，將洪向法院聲請簡易判決處刑，建請量處5月以下徒刑。

台中地院審酌，洪翁為求獲取義務勞務較佳的評定而行賄，危害公務員廉潔，念在他犯後坦承、態度尚佳，身體狀況不佳等一切情狀，依刑求賄賂罪判他3月，得易科罰金，褫奪公權1年。