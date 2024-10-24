知名磁磚公司高層涉侵占貨款逃漏稅…董娘遭聲押 董座300萬交保

國內知名上市公司冠軍建材公司昨爆發公司高層人員，疑似涉侵占貨款及逃漏稅，檢調漏夜偵辦，冠軍建材董事長林榮德妻子王女遭檢察官向法院聲請羈押禁見，另董事長林榮德等3人則分別諭知以300萬元、100萬元、30萬元交保。

新北檢調獲報國內上市的知名磁磚廠冠軍建材股份有限公司（1806）傳出公司有高層人員疑似有侵占銷售的磁磚貨款及逃漏稅等不法情事，新北地檢署檢察官林佳慧昨指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等四處搜索，查扣電腦、手機、帳冊等物，，帶回曾任國民大會代表、中國國民黨代理主席的林姓董事長等6人，全案朝違反證券交易法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌漏夜偵辦。

檢方訊後，認為董事長林榮德妻子王女涉犯證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、稅捐稽徵法第41條逃漏稅、商業會計法第71條第1款財務文件不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，董事長林榮德與擔任總經理的及董事長特助的女兒等3人，分別諭知以300萬元、100萬元、30萬元交保候傳。

據了解，冠軍與廣州海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」，去年第4季財報因未能及時取得海鷗冠軍財務資料，今年初一度打入全額交割股；直到會計師出具無保留意見，才讓冠軍挺過下市危機；冠軍今年6月公告，董事會決議擬出售在大陸合資的海鷗冠軍股權。

冠軍董事長林榮德現任國民黨中常委，2020年總統、立委大選，國民黨大敗，時任黨主席吳敦義率黨務主管請辭負責，原建議時任立委曾銘宗代理，但因曾當時不具中常委身分，改為代理祕書長，代理黨主席則經中常會召開臨時中常會後，由常委互推選出，最後由林榮德擔任。