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「順順上匝道」未打右燈遭檢舉被罰 法官認同「免打」駕駛開心了

聯合報／ 記者牟玉珮／新北即時報導

蕭姓駕駛去年開車行經新北市新店區中興路二段，向右往國道3號新店交流道匝道入口時，被檢舉「轉彎未依規定使用方向燈」，開罰1200元。他認為自己在右轉專用道順行又未變換車道，何須打方向燈？一審法官認為就是違規，他不服上訴二審，法官認為他循前進軌跡彎行，當不需要顯示方向燈，廢棄原判決、撤銷原處分。此案不得上訴。

判決書指出，蕭姓駕駛去年2月14日下午5點多，行經新市新店區中興路二段(往國道三號新店交流道匝道入口)，因遭檢舉未打右轉方向燈，經警開單舉發。雖然蕭姓駕駛不服申訴，但新北市府交通事件裁決處仍依違反道路交通管理處罰條例第42條規定，裁處1200元。

蕭姓駕駛不服向台北高等行政法院提出行政訴訟，他主張，他開車行經中興路二段外側的右轉專用道，欲右轉銜接匯入交流道匝道入口，前方不是交叉路口，他也沒變換車道，自然無須開啟方向燈。但交通事件裁判處認為，打右轉方向燈的意思是提醒後方車輛，既然地上有右彎指向線，高速公路指引標誌上也有右箭頭，他開車右轉彎就應開啟右側方向燈。

一審法官指出，立法打方向燈的目的，是在使其他用路人得知行車動向採取安全措施，即使他開車行駛右轉彎專用道，當右轉彎時也要顯示右側方向燈，駁回所請。蕭姓駕駛對此難以服氣，再度上訴，他說，原判決將道路交通安全規則第91條及第109條規定擴大解釋成任何轉彎都要打方向燈，屬法規解釋適用不當，違背法令，應撤銷處分。

二審法官審理認為，依規定在轉彎時及變換車道時，駕駛應使用方向燈，但如果是在同一車道內駛，依路型而轉彎，並無轉向及變換車道，自非應使用方向燈的情況，再者依交通部路政司於民國109年8月28日的解釋函，對於車輛依道路線型轉彎行駛(如北宜公路彎道行駛)，非屬轉向行為，並不需顯示方向燈，因此蕭姓駕駛行駛在右轉專用道，依原前進軌跡在道路線型上彎行，既沒變換車道也沒有行駛到交叉路口而轉彎駛入交流道匝道的情形，當不需顯示方向燈。蕭姓駕駛上訴有理，廢棄原判決、撤銷原處分，改由新北市府交通事件裁決處負擔一、二審訴訟費用共1050元。

蕭姓駕駛去年開車行駛在新北巿新店區中興路二段右轉專用道，向右往國道3號新店交流道匝道時未打右方向燈被檢舉，開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖(非當事車)／取自Google Maps
蕭姓駕駛去年開車行駛在新北巿新店區中興路二段右轉專用道，向右往國道3號新店交流道匝道時未打右方向燈被檢舉，開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖(非當事車)／取自Google Maps
蕭姓駕駛去年開車行駛在新北巿新店區中興路二段右轉專用道，向右往國道3號新店交流道匝道時未打右方向燈被檢舉，開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖／取自Google Maps
蕭姓駕駛去年開車行駛在新北巿新店區中興路二段右轉專用道，向右往國道3號新店交流道匝道時未打右方向燈被檢舉，開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖／取自Google Maps
蕭姓駕駛去年開車行經新北巿新店區中興路二段，向右往國道3號新店交流道匝道入口時，被檢舉轉彎未打方向燈開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖(非當事車)／取自Google Maps
蕭姓駕駛去年開車行經新北巿新店區中興路二段，向右往國道3號新店交流道匝道入口時，被檢舉轉彎未打方向燈開罰1200元，他不服打官司最終勝訴。示意圖(非當事車)／取自Google Maps

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