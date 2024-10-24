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涉詐128萬助理費遭起訴 新北議員曾煥嘉首度認罪

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費遭法院羈押，同樣捲入詐領助理費被檢方起訴的國民黨議員曾煥嘉，前天赴法院開庭審理時，首度認罪坦承認用人頭詐領助理費，希望能爭取減刑並宣告緩刑，但檢察官論告不應給予減刑，法官諭知全案明年1月22日宣判。

曾煥嘉出身政治世家，連任3屆新北市議，他是前北縣議員曾文振兒子，父子檔曾被控隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元。法院一審判曾文振6月徒刑、曾煥嘉判5月徒刑。二審判曾文振4月徒刑，曾煥嘉3月徒刑，緩刑定讞。

據調查，曾煥嘉自2016至2017年間，先後利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭，向新北市議會申報公費助理薪資，待議會出納人員撥款後，再指示3人提領再繳回，藉此將助理費用挪作私用，共詐領助理補助費用128萬1727元。

曾煥嘉明知蔣姓、徐姓2人未實際從事議員助理工作，而是在他經營的水族館上班，卻以不實文書向新北市議會申報包括薪資、年終等補助費用，詐得40萬5227元。

至於林姓助理因車禍受傷無法繼續勝任助理工作，轉入曾煥嘉父親負責的公司處理雜務，但曾煥嘉未變更助理名冊，繼續向議會支領相關助理補助費用共87萬6500元。

曾煥嘉從偵查到審理階段，始終否認涉貪，直到法院前天開庭時，審判長依序提示各被告所提證物及供述，經休庭由檢察官論告後，曾煥嘉及林姓助理改採認罪答辯，首度承認檢察官起訴事實，辯護人並表示，因曾煥嘉有案在緩刑期間，希望延期宣判爭取在第二審緩刑機會，但不為法官所採。

新北市議員曾煥嘉涉貪遭訴，法院前天開庭他首度認罪盼爭取減刑。本報資料照片
新北市議員曾煥嘉涉貪遭訴，法院前天開庭他首度認罪盼爭取減刑。本報資料照片

張顥瀚 曾煥嘉 薪資 議員

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