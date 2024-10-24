台灣前五大藥品商爆掏空 和安堂前總經理盛寶嘉送辦
台灣排名前五大的藥品代理商和安堂前總經理盛寶嘉，被控為節省成本，先成立人頭公司亨俐貝爾，自海外購入即將過期的便宜藥品，在藥品即將過期前，再由和安堂向亨俐貝爾買入庫存即期藥品，不僅讓亨俐貝爾多賺一手，購入的藥品過期後更造成和安堂損失近千萬元，刑事局昨搜索約談盛寶嘉及名醫丈夫甄瑞興等人到案，盛寶嘉凌晨移送台北地檢署，由檢察官劉韋宏複訊，不排除強制處分。
盛寶嘉進入北檢時用圍巾包住頭部，不願在鏡頭前曝光。甄瑞興偵訊後則請回。
和安堂自稱國內藥界前五大的藥品代理商，50年前由創辦人盛維恩創立，主要代理國內外知名大藥廠神經、精神、心臟科等相關藥品，在醫藥界享有盛名。去年和安堂歡慶成立50周年時，時任衛福部健保署署長石崇良等多位醫藥界大老均撰文祝賀。
盛維恩曾負責出面成立籌組台北市西藥代理商業同業公會，後來改名為中華民國西藥代理商業同業公會。盛維恩過世後，由盛寶嘉繼承父業，與甄瑞興共同經營和安堂，不料如今卻傳出經營弊端。
甄瑞興曾在台北榮民總醫院神經醫學中心、高雄榮民總醫院神經科、北市聯醫仁愛院區內科系醫療部擔任醫師，目前為亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任，同時也是台灣失智醫療的重要推手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言