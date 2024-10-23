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海陸66旅官兵將他人攝影作品貼粉專挨告 幸和解收場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

在海軍陸戰隊66旅服役余姓官兵，平日嗜好登山，並將山景美照張貼在臉書粉絲專頁招攬爬山同好，卻因未經授權在粉專張貼他人「七彩湖空拍」作品，被控違反著作權法，桃園地院審理期間，雙方和解撤告，法官諭知本案公訴不受理。

起訴內容指出，被告余姓軍人在社群軟體Facebook經營「陳陞旅拍」粉絲專頁，2023年3月29日在桃園龜山區住處，將網路Google搜尋下載「七彩湖空拍」照片的電子檔，張貼在粉專上，作為招攬爬山同好的用途，公開傳輸供不特定人上網瀏覽。

由於所張貼的「七彩湖空拍」照片屬他人享有著作財產權的攝影著作，未經著作財產權人同意或授權，不得擅自重製及公開傳輸，後遭拍攝此照片的賴姓著作財產權人於同年4月11日上網瀏覽時，在余某的粉專看見自己的作品，認為余涉犯著作權法91條1項擅自以重製方法侵害他人的著作財產權及同法92條擅自以公開傳輸方法侵害他人的著作財產權等罪嫌。

判決指出，檢方起訴法條依著作權法100條前段規定，須告訴乃論。按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決。賴姓告訴人與余姓被告在法院進行準備程序時，達成調解並撤回告訴，法院不經過言詞辯論程序，直接作出不受理判決。

在海陸66旅服役余姓軍人，未經同意便將他人「七彩湖空拍」照片張貼在經營的臉書粉專上，作為招攬爬山同好，挨告違反著作權法，幸法院準備程序時，進行調解，雙方和解並撤告，桃園地院做出公訴不受理判決，余男也將粉專撤下。圖／翻攝臉書
在海陸66旅服役余姓軍人，未經同意便將他人「七彩湖空拍」照片張貼在經營的臉書粉專上，作為招攬爬山同好，挨告違反著作權法，幸法院準備程序時，進行調解，雙方和解並撤告，桃園地院做出公訴不受理判決，余男也將粉專撤下。圖／翻攝臉書

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