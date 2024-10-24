涉詐助理費 基市議員張顥瀚收押

民進黨基隆市議員張顥瀚。圖／聯合報系資料照片 民進黨秘書長林右昌嫡系、基隆市議員張顥瀚，涉嫌五年間詐領助理費七十多萬元，基隆地檢署前天指揮廉政署搜索，訊後向基隆地方法院聲請羈押獲准。

張顥瀚具法律背景，標榜「要用法律專業為基隆的改變而奮鬥」，是綠營明日之星，曾被勸進參選立委，上月辦婚宴時冠蓋雲集，如今涉案震驚地方。

張顥瀚台北大學法律系畢業，今年六月取得碩士班學位，林右昌擔任基隆市長時他是秘書，二○一八年請辭參選議員即高票當選，二○二二年連任，曾擔任過議會民進黨團總召，問政犀利，是大砲型人物，更被外界視為林右昌頭號子弟兵。今年六月林右昌批判基隆市長謝國樑市政倒退，張顥瀚隔天即在服務處提供罷樑連署。

廉政署前天搜索張顥瀚服務處等五處地點，帶回張和陳姓、李姓助理訊問，另傳喚四名證人。張顥瀚對於檢廉指控全盤否認，檢察官複訊後，以張有串供、滅證並涉犯最輕本刑七年以上重罪為由聲押，陳姓女助理十萬元交保、李姓助理請回。基隆地院昨開羈押庭，裁准張顥瀚羈押禁見。

據了解，張顥瀚聘用二名助理，自二○一九年一月起，每月向議會領取八萬元助理費，但陳姓助理月薪僅三萬多元，涉嫌低薪高報。有助理離職，張也涉嫌用張母名義請領助理費。

陳姓助理坦承受雇時，張顥瀚有告知助理費可請領四萬元，但她的薪水不到四萬元；檢廉調查，光陳女助理職務，張就涉嫌虛報請領約六十萬元。張母對於掛名兒子助理並請領十多萬元助理費表示不知情，暫列證人請回。

張顥瀚涉詐領助理費案，藍綠同感意外；一名議員驚訝說，「張顥瀚學法律的怎麼也會涉入？」民進黨基隆市黨部聲明，因檢調尚在偵辦，黨部希望盡快查明事實，釐清真相。