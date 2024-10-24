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竹北天坑案開庭…豐邑律師搬出舊案 檢方撂話一併徹查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

竹北豐采520建案工地引發天坑爭議，目前該建案仍停工中，公共安全受矚目。圖／新竹縣政府提供
竹北豐采520建案工地引發天坑爭議，目前該建案仍停工中，公共安全受矚目。圖／新竹縣政府提供
竹北「豐采520」天坑案涉貪汙、偷工減料嫌疑遭起訴，新竹地院昨開庭，豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆否認犯行，另傳喚3名被告坦承未按圖施工。豐邑辯護律師則因搬出「浩瀚一品」建案也曾發生坍塌試圖卸責給包商，遭檢方撂話「一併依法處理徹查」。

新竹縣長楊文科也捲入天坑案，7月被依圖利罪嫌起訴，預料11月6日將首度出庭答辯。

豐邑建設竹北市「浩瀚一品」（現為高峰匯）建案2015年施作地基工程時，因大面積開挖未設水平支撐施工，導致基地大規模坍塌。前年起「豐采520」建案也釀多次天坑，曾「吞沒」特斯拉。

劉樹居昨辯稱因他是機構負責人，旗下同時有29個建案，他只管大事項，不清楚施工工法，更不知未按圖施工等情事，但民事會負起責任，刑事上請求法官宣告無罪。邱崇喆也否認犯行，強調很了解竹北地質，擋土鋼樁等未按圖施工是優於原始設計，未違反建築技術成規。

不過，頌恩營造副總盧永吉、工地主任劉進乾部分認罪，坦承未按圖施工但否認違法復工，並指未按圖施工責任在陳姓結構技師，但陳上周當庭認罪，請求宣告緩刑。包商胡坤銘對涉犯偽證罪認罪。

豐采520工地停工超過1年，竹縣府工務處指出，日前專案小組做出4項決議，包括針對地下室結構部分小梁挫屈進行安全鑑定報告與豐邑將1億元鄰損擔保金提存至縣府等，後續確認安全無虞，才會討論復工程序。

竹北 豐邑 520

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