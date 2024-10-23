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台灣前五大藥品商前董座夫妻涉掏空 「亞東失智名醫」送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣排名前五大的藥品代理商和安堂前總經理盛寶嘉，被控為節省成本，先成立人頭公司亨俐貝爾，自海外購入即將過期的便宜藥品，在藥品即將過期前，再由和安堂向亨俐貝爾買入庫存即期藥品，不僅讓亨俐貝爾多賺一手，購入的藥品過期後更造成和安堂損失近千萬元，刑事局今搜索約談盛寶嘉及名醫丈夫甄瑞興等人到案，甄瑞興與顧問許盈宜稍早移送北檢，由檢察官劉韋宏複訊。

和安堂自稱國內藥界前五大的藥品代理商，50年前由創辦人盛維恩創立，主要代理國內外知名大藥廠神經、精神、心臟科等相關藥品，在醫藥界享有盛名。去年和安堂歡慶成立50周年時，時任衛福部健保署署長石崇良等多位醫藥界大老均撰文祝賀。

盛維恩曾負責出面成立籌組台北市西藥代理商業同業公會，後來改名為中華民國西藥代理商業同業公會。盛維恩過世後，由盛寶嘉繼承父業，與甄瑞興共同經營和安堂，如今卻傳出經營弊端。

甄瑞興曾在台北榮民總醫院神經醫學中心、高雄榮民總醫院神經科、北市聯醫仁愛院區內科系醫療部擔任醫師，目前為亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任，同時也是台灣失智醫療的重要推手。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興涉掏空遭約談。圖／報系資料照
亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興涉掏空遭約談。圖／報系資料照
和安堂顧問許盈宜遭檢警約談。記者張宏業／攝影
和安堂顧問許盈宜遭檢警約談。記者張宏業／攝影

失智 掏空 醫師

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