台灣前五大藥品商前董座夫妻涉掏空 「亞東失智名醫」送辦

台灣排名前五大的藥品代理商和安堂前總經理盛寶嘉，被控為節省成本，先成立人頭公司亨俐貝爾，自海外購入即將過期的便宜藥品，在藥品即將過期前，再由和安堂向亨俐貝爾買入庫存即期藥品，不僅讓亨俐貝爾多賺一手，購入的藥品過期後更造成和安堂損失近千萬元，刑事局今搜索約談盛寶嘉及名醫丈夫甄瑞興等人到案，甄瑞興與顧問許盈宜稍早移送北檢，由檢察官劉韋宏複訊。

和安堂自稱國內藥界前五大的藥品代理商，50年前由創辦人盛維恩創立，主要代理國內外知名大藥廠神經、精神、心臟科等相關藥品，在醫藥界享有盛名。去年和安堂歡慶成立50周年時，時任衛福部健保署署長石崇良等多位醫藥界大老均撰文祝賀。

盛維恩曾負責出面成立籌組台北市西藥代理商業同業公會，後來改名為中華民國西藥代理商業同業公會。盛維恩過世後，由盛寶嘉繼承父業，與甄瑞興共同經營和安堂，如今卻傳出經營弊端。