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林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今辯論終結，審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間可能往後展延。檢方求處林姿妙犯貪汙治罪條例收賄罪判處有期徒刑20年，褫奪公權5年，辯方請求無罪宣判。
本案被告共15人，檢方論罪科刑如下：
貪汙治罪條例收賄罪：林姿妙，有期徒刑20年，褫奪公權5年；林姿妙女兒林羿伶，有期徒刑12年，褫奪公權4年；時任建設處代理處長吳朝琴，有期徒刑10年，褫奪公權4年。
貪汙治罪條例圖利罪：時任農業處長康立和，有期徒刑6年，褫奪公權4年；財稅局長盧天龍，有期徒刑7年半，褫奪公權4年；時任建設處代理處長黃志良，有期徒刑6年，褫奪公權4年；時任農務科長吳東原，有期徒刑7年半，褫奪公權4年；建管科長林志揚，有期徒刑6年，褫奪公權4年；都計科長龍飛池，有期徒刑6年，褫奪公權4年；時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳，有期徒刑6年，褫奪公權4年；羅東鎮公所經建課員黃耀智，有期徒刑6年，褫奪公權4年。
貪汙治罪條例行賄罪：地主陳正勲，有期徒刑5年，褫奪公權2年；地主劉石純，有期徒刑5年，褫奪公權2年。
特殊洗錢罪：林姿妙，有期徒刑2年半，併科罰金200萬元，不法所得沒收；林姿妙前助理張桂綾，有期徒刑1年。
偽造文書罪：礦業公司負責人林錫欽，有期徒刑3月，緩刑2年，向公庫繳交6萬元。
15名被告中，除林錫欽認罪，對檢方科刑無意見，其餘14名被告否認罪刑，辯護律師全部請求無罪判決。
林姿妙最後陳述時再次表示，自己一生清清白白、正正當當，從沒有做過不法的事情，盼法院還她公道，判她無罪。
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