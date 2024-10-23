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林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今辯論終結，審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間可能往後展延。檢方求處林姿妙犯貪汙治罪條例收賄罪判處有期徒刑20年，褫奪公權5年，辯方請求無罪宣判。

本案被告共15人，檢方論罪科刑如下：

貪汙治罪條例收賄罪：林姿妙，有期徒刑20年，褫奪公權5年；林姿妙女兒林羿伶，有期徒刑12年，褫奪公權4年；時任建設處代理處長吳朝琴，有期徒刑10年，褫奪公權4年。

貪汙治罪條例圖利罪：時任農業處長康立和，有期徒刑6年，褫奪公權4年；財稅局長盧天龍，有期徒刑7年半，褫奪公權4年；時任建設處代理處長黃志良，有期徒刑6年，褫奪公權4年；時任農務科長吳東原，有期徒刑7年半，褫奪公權4年；建管科長林志揚，有期徒刑6年，褫奪公權4年；都計科長龍飛池，有期徒刑6年，褫奪公權4年；時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳，有期徒刑6年，褫奪公權4年；羅東鎮公所經建課員黃耀智，有期徒刑6年，褫奪公權4年。

貪汙治罪條例行賄罪：地主陳正勲，有期徒刑5年，褫奪公權2年；地主劉石純，有期徒刑5年，褫奪公權2年。

特殊洗錢罪：林姿妙，有期徒刑2年半，併科罰金200萬元，不法所得沒收；林姿妙前助理張桂綾，有期徒刑1年。

偽造文書罪：礦業公司負責人林錫欽，有期徒刑3月，緩刑2年，向公庫繳交6萬元。

15名被告中，除林錫欽認罪，對檢方科刑無意見，其餘14名被告否認罪刑，辯護律師全部請求無罪判決。

林姿妙最後陳述時再次表示，自己一生清清白白、正正當當，從沒有做過不法的事情，盼法院還她公道，判她無罪。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案辯論終結，檢方求處林姿妙有期徒刑20年，林姿妙否認犯行，請求無罪宣判。圖／縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙涉貪案辯論終結，檢方求處林姿妙有期徒刑20年，林姿妙否認犯行，請求無罪宣判。圖／縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判訂於12月31日，若裁判書製作不及，宣判時間可能展延。本報資料照
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收賄 林姿妙 貪汙

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