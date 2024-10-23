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女友未滿20歲就想婚…偽簽結婚登記同意書 小倆口均遭判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鍾男與未成年呂女戀情未獲同意，2021年底偷偷到戶政事務所辦登記，呂在「未成年人結婚登記法定代理人同意書」偽造簽名，後遭提告，桃園地院審結，依共同犯行使偽造私文書罪，判鍾男徒刑3月、呂女2月，緩刑2年；鍾上訴請求宣告緩刑遭駁回。

犯罪事實指出，30歲鍾男明知呂女2021年12月20日僅年滿19歲，當時我國民法規定，不論男女若年齡未滿20歲，結婚需經法定代理人同意，而呂女當時尚未成年且蕭姓法定代理人也未同意雙方結婚。

鍾、呂小倆口於當年12月20日，在不詳處所，推由呂女在「未成年人結婚登記法定代理人同意書」上，偽造「蕭某」簽名後，2人一同至戶政事務所，將「未成年人結婚登記法定代理人同意書」及相關文件等資料，交由戶政事務所不知情的公務員行使，表示小倆口2人的結婚業經呂女法定代理人蕭某的同意，經過形式審查後，當日完成結婚登記。

案經蕭姓法定代理人向新北地檢署陳情，由高檢署轉桃園地檢署偵辦，檢方認為鍾、呂2人所為，均犯刑法216條、210條的行使偽造私文書及同法214條的使公務員登載不實罪等罪嫌，從重以行使偽造私文書罪嫌起訴並聲請簡易判決。

法官審酌，被告2人因告訴人反對他倆結婚，竟未經告訴人同意或授權，即冒用告訴人名義偽簽未成年人結婚登記法定代理人同意書，損及權益，且影響戶政機關對於婚姻登記管理正確性，影響親屬法律關係安定，所為實屬不該；惟考量被告2人犯罪後坦承犯行之態度，兼衡被告2人各別的智識程度及生活狀況、被告鍾男素行非佳、被告呂女無前科等情狀，分別量處適當之刑，並均諭知易科罰金。

鍾男就判處徒刑3月的量刑部分上訴，並請求宣告緩刑，但遭駁回，法官認為原判決量刑理由與被告的犯罪情節相當，無違比例原則，也無裁量濫用情事。又被告前科累累不符刑法74條1項1、2款的緩刑要件，無從宣告緩刑，因此駁回上訴。

桃園鍾姓男子與未成年呂女未獲同意偷偷辦結婚登記，偽簽法定代理人同意書，依共同犯行使偽造私文書罪，判鍾男3月、呂女2月，緩刑2年；鍾上訴二審請求宣告緩刑遭駁回。示意圖與本文無關。記者葉信菉／攝影
桃園鍾姓男子與未成年呂女未獲同意偷偷辦結婚登記，偽簽法定代理人同意書，依共同犯行使偽造私文書罪，判鍾男3月、呂女2月，緩刑2年；鍾上訴二審請求宣告緩刑遭駁回。示意圖與本文無關。記者葉信菉／攝影

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