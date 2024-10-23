支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外

台灣死刑存廢問題爭議不休，高市議會今天下午進行警消衛環部門業務質詢，議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警界人士意見，警察局長林炎田與全市17個警分局長皆舉手表態支持死刑存在。

高市議會部門質詢，議員李雅靜要求所有分局長進入議事廳，詢問大家支不支持死刑，若支持死刑的人請舉手，所有人皆舉手表達支持死刑。

警察局長林炎田指出，他個人立場是支持死刑存在，但台灣是多元文化的社會，尊重不同意見及憲法法庭的釋憲結果。

李雅靜追問，近日釋憲結果會不會影響員警士氣？林炎田回應「當然會」，不過警察就是做好應該做的事，法律規定該做的事，在該做的範圍內做好事情。

李雅靜表示，民調顯示8成民眾反對廢除死刑，社會強烈支持維持死刑，基層執法人員與社會大多數民意一致，大家都認為死刑在現行法律體系中，有不可替代的威懾力與公平性。