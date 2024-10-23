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支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外
台灣死刑存廢問題爭議不休，高市議會今天下午進行警消衛環部門業務質詢，議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警界人士意見，警察局長林炎田與全市17個警分局長皆舉手表態支持死刑存在。
高市議會部門質詢，議員李雅靜要求所有分局長進入議事廳，詢問大家支不支持死刑，若支持死刑的人請舉手，所有人皆舉手表達支持死刑。
警察局長林炎田指出，他個人立場是支持死刑存在，但台灣是多元文化的社會，尊重不同意見及憲法法庭的釋憲結果。
李雅靜追問，近日釋憲結果會不會影響員警士氣？林炎田回應「當然會」，不過警察就是做好應該做的事，法律規定該做的事，在該做的範圍內做好事情。
李雅靜表示，民調顯示8成民眾反對廢除死刑，社會強烈支持維持死刑，基層執法人員與社會大多數民意一致，大家都認為死刑在現行法律體系中，有不可替代的威懾力與公平性。
李雅靜也擔憂釋憲結果會對警察的士氣產生負面影響，讓警察感到辛苦付出沒有得到應有回報，甚至使治安保護的效果大打折扣。
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