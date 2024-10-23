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支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台灣死刑存廢問題爭議不休，高市議會今天下午進行警消衛環部門業務質詢，議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警界人士意見，警察局長林炎田與全市17個警分局長皆舉手表態支持死刑存在。

高市議會部門質詢，議員李雅靜要求所有分局長進入議事廳，詢問大家支不支持死刑，若支持死刑的人請舉手，所有人皆舉手表達支持死刑。

警察局長林炎田指出，他個人立場是支持死刑存在，但台灣是多元文化的社會，尊重不同意見及憲法法庭的釋憲結果。

李雅靜追問，近日釋憲結果會不會影響員警士氣？林炎田回應「當然會」，不過警察就是做好應該做的事，法律規定該做的事，在該做的範圍內做好事情。

李雅靜表示，民調顯示8成民眾反對廢除死刑，社會強烈支持維持死刑，基層執法人員與社會大多數民意一致，大家都認為死刑在現行法律體系中，有不可替代的威懾力與公平性。

李雅靜也擔憂釋憲結果會對警察的士氣產生負面影響，讓警察感到辛苦付出沒有得到應有回報，甚至使治安保護的效果大打折扣。

高市議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警察局長及分局長意見，所有人皆舉手表示支持死刑存在。圖／李雅靜服務處提供
高市議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警察局長及分局長意見，所有人皆舉手表示支持死刑存在。圖／李雅靜服務處提供
高市議員李雅靜擔憂廢除死刑會影響警察士氣。圖／李雅靜服務處提供
高市議員李雅靜擔憂廢除死刑會影響警察士氣。圖／李雅靜服務處提供

廢除死刑 李雅靜 警察 釋憲

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