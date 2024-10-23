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男童手臂卡SPA池排水孔溺水致腦病變 物業改判賠611萬元

中央社／ 台北23日電

林姓男童於社區SPA池戲水，手臂被孔蓋脫落的排水孔吸入導致溺水，受有缺氧性腦病變。男童與父母求償，一審判物業公司等賠償222萬餘元，二審改判賠611萬餘元。

台灣高等法院新聞資料指出，男童父母提起求償訴訟主張，民國106年7月30日，當時11歲的林姓男童使用社區SPA池時，因SPA設施運轉，導致已鏽蝕的排水孔蓋脫落，林童的左手臂被排水孔吸入20公分，無法掙脫而溺水。

林童父母主張，林童因溺水受有缺氧性腦病變等傷害，至今無法自理生活，往後仍須持續復健，並由專人看護，因此向物業公司、物業公司指派的社區主任及管委會委託的SPA池管理人求償醫藥費、精神慰撫金等。

一審桃園地方法院判決物業公司、社區主任及SPA池管理人，應給付男童新台幣182萬餘元，並給付父母各20萬元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出二審判決。

二審認為，物業公司、社區主任及SPA池管理人對於SPA池有管理維護的注意義務，疏未注意SPA池排水孔有脫落之虞而未維修，導致男童與其父母受到損害，應負賠償責任。

二審指出，男童父母未依SPA管理辦法及公告，陪同未滿12歲的兒子使用SPA池，未能在場制止男童潛入水下靠近排水孔，於其溺水時未能及時救助，認定男童與父母須負50%過失。

二審除判准賠償已支出醫療費、已發生看護費、精神慰撫金，另判准賠償將來看護費用、勞動能力減損，也提高精神慰撫金，並審酌男童父母也有過失，另扣除SPA池管理人已給付的金額，今天改判物業公司與社區主任須賠償男童561萬餘元、父母各25萬元，共計611萬餘元，本案可上訴。

SPA池示意圖。圖／Ingimage
SPA池示意圖。圖／Ingimage

SPA 溺水

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