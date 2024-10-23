快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

聽新聞
0:00 / 0:00

張顥瀚助理低薪高報多領60萬 遇人離職張母「掛人頭」踩紅線

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆民進黨議員張顥瀚聘用2名助理，每月向議會領取8萬元助理費，但陳姓助理月薪僅3萬多元，涉嫌低薪高報。當有助理離職，張也涉嫌用張母名義請領助理費。檢察官訊問時，因張否認犯行聲押，法官認定張涉犯貪汙治罪條例、有串證之虞，裁准羈押禁見。

張顥瀚2018年11月25日就職市議員，基隆地檢署接獲情資，張自2019年1月起即低薪高報請領助理費，並以張母為人頭助理，請領助理費。

張顥瀚連任兩屆議員，是議會「大砲型」人物，問政相當犀利，民進黨視為明日之星，也為林右昌頭號子弟兵，涉案議會藍綠議員都震驚。民進黨基隆市黨部聲明，希望檢調盡快查明事實，釐清真相。

檢察官陳筱蓉指揮廉政署偵辦，查出張顥瀚涉案事證，昨天持基隆地方法院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，並將列為被告的張顥瀚、陳姓助理和張母帶回偵訊，另有4名證人協助調查。

檢廉調查，陳姓助理坦承受雇擔任助理時，張顥瀚有告知法領助理費可請領4萬元，但她的薪水並非實際支領4萬元，張涉嫌虛報請領約60萬元。張母對於掛名兒子的助理，並請領10多萬元助理費表示不知情。張顥瀚對於檢廉的指控全盤否認，並未詐領助理費。

檢察官昨天深夜複訊後，以張顥瀚涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物，以及刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向基隆地院聲請羈押禁見。陳姓助理10萬元交保，張母請回。

基隆地院今天上午開庭審理，經法官訊問後，認定張涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，最輕本刑7年以上有期徒刑重罪嫌疑重大，並有事實足認有串證之虞，准予羈押並禁止接見通信。

基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。圖／取自張顥瀚臉書
基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。圖／取自張顥瀚臉書

基隆 民進黨 議員 貪汙

延伸閱讀

基隆綠營明日之星…張顥瀚法律系出身 涉詐助理費遭押震驚藍綠

基議員張顥瀚涉詐領助理費2手法：低薪高報、人頭助理

林右昌嫡系基市議員張顥瀚涉詐領助理費 法院裁定羈押

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費 檢聲押、法院審理中

相關新聞

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今辯論終結，審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間...

支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外

台灣死刑存廢問題爭議不休，高市議會今天下午進行警消衛環部門業務質詢，議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警界人...

張顥瀚助理低薪高報多領60萬 遇人離職張母「掛人頭」踩紅線

基隆市民進黨市議員張顥瀚聘用2名助理，每月向議會領取8萬元助理費，但陳姓助理月薪僅3萬多元，涉嫌低薪高報。當有助理離職，...

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送台大醫院急救

最高法院法官蔡憲德今下午原本要參加評議，人卻遲遲未現身，被發現在辦公室昏迷，緊急送往台大醫院，初步研判是急性中風，接受手術後...

豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查

豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今傳喚豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆等5名被告，除劉樹居、邱崇喆外，其餘...

女友未滿20歲就想婚…偽簽結婚登記同意書 小倆口均遭判刑

鍾男與未成年呂女戀情未獲同意，2021年底偷偷到戶政事務所辦登記，呂在「未成年人結婚登記法定代理人同意書」偽造簽名，後遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。