張顥瀚助理低薪高報多領60萬 遇人離職張母「掛人頭」踩紅線

基隆市民進黨市議員張顥瀚聘用2名助理，每月向議會領取8萬元助理費，但陳姓助理月薪僅3萬多元，涉嫌低薪高報。當有助理離職，張也涉嫌用張母名義請領助理費。檢察官訊問時，因張否認犯行聲押，法官認定張涉犯貪汙治罪條例、有串證之虞，裁准羈押禁見。

張顥瀚2018年11月25日就職市議員，基隆地檢署接獲情資，張自2019年1月起即低薪高報請領助理費，並以張母為人頭助理，請領助理費。

張顥瀚連任兩屆議員，是議會「大砲型」人物，問政相當犀利，民進黨視為明日之星，也為林右昌頭號子弟兵，涉案議會藍綠議員都震驚。民進黨基隆市黨部聲明，希望檢調盡快查明事實，釐清真相。

檢察官陳筱蓉指揮廉政署偵辦，查出張顥瀚涉案事證，昨天持基隆地方法院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，並將列為被告的張顥瀚、陳姓助理和張母帶回偵訊，另有4名證人協助調查。

檢廉調查，陳姓助理坦承受雇擔任助理時，張顥瀚有告知法領助理費可請領4萬元，但她的薪水並非實際支領4萬元，張涉嫌虛報請領約60萬元。張母對於掛名兒子的助理，並請領10多萬元助理費表示不知情。張顥瀚對於檢廉的指控全盤否認，並未詐領助理費。

檢察官昨天深夜複訊後，以張顥瀚涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物，以及刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向基隆地院聲請羈押禁見。陳姓助理10萬元交保，張母請回。