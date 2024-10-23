西藥代理公會創辦人之女 濫買即期品掏空和安堂近千萬遭約談

台灣藥品界排名前五大的藥品代理商和安堂盛姓女總經理，於2019至2023年間，為節省成本，先成立人頭公司亨俐貝爾，自海外購入即將過期的便宜藥品，在藥品即將過期前，再由和安堂向亨俐貝爾買入庫存即期藥品，不僅讓亨俐貝爾多賺一手，購入的藥品過期後更造成和安堂損失，合計近千萬。

台北地檢署今指揮刑事警察局，搜索和安堂、盛女及盛女丈夫甄男擔任負責人的亨俐貝爾辦公室及住所共5處，全案依涉犯刑法背信罪偵辦中。

和安堂自稱國內藥界前五大的藥品代理商，50年前由創辦人盛維恩創立，主要代理國內外知名大藥廠神經、精神、心臟科等相關藥品，在醫藥界享有盛名。去年和安堂歡慶成立50周年時，時任衛福部健保署署長石崇良等多位醫藥界大老均撰文祝賀。