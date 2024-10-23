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西藥代理公會創辦人之女 濫買即期品掏空和安堂近千萬遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣藥品界排名前五大的藥品代理商和安堂盛姓女總經理，於2019至2023年間，為節省成本，先成立人頭公司亨俐貝爾，自海外購入即將過期的便宜藥品，在藥品即將過期前，再由和安堂向亨俐貝爾買入庫存即期藥品，不僅讓亨俐貝爾多賺一手，購入的藥品過期後更造成和安堂損失，合計近千萬。

台北地檢署今指揮刑事警察局，搜索和安堂、盛女及盛女丈夫甄男擔任負責人的亨俐貝爾辦公室及住所共5處，全案依涉犯刑法背信罪偵辦中。

和安堂自稱國內藥界前五大的藥品代理商，50年前由創辦人盛維恩創立，主要代理國內外知名大藥廠神經、精神、心臟科等相關藥品，在醫藥界享有盛名。去年和安堂歡慶成立50周年時，時任衛福部健保署署長石崇良等多位醫藥界大老均撰文祝賀。

當年盛維恩曾負責出面成立籌組台北市西藥代理商業同業公會，後來改名為中華民國西藥代理商業同業公會。盛維恩過世後，由盛女繼承父業，與甄姓丈夫共同經營和安堂，不料如今卻傳出經營弊端。

台灣藥品界排名前五大的藥品代理商和安堂盛姓女總經理，涉嫌向人頭公司濫買即期藥品，造成公司近千萬損失，遭北檢約談。圖／聯合報系資料照片
台灣藥品界排名前五大的藥品代理商和安堂盛姓女總經理，涉嫌向人頭公司濫買即期藥品，造成公司近千萬損失，遭北檢約談。圖／聯合報系資料照片

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