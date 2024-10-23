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評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送台大醫院急救

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

最高法院法官蔡憲德今下午原本要參加評議，人卻遲遲未現身，被發現在辦公室昏迷，緊急送往台大醫院，初步研判是急性中風，接受手術後已取出血塊，已恢復意識，目前在加護病房觀察中。

據了解，蔡憲德為嘉義人，司法官班37期，今年52歲，他曾擔任嘉義地方法院法官、庭長，2019年自台南高分院調最高法院辦事法官，為刑七庭法官，辦案認真負責，同仁均為他祈福，盼早日康復。

據指出，法院同仁今天中午還有見到蔡憲德外出吃飯，而最高法院刑七庭慣例為周四評議案件，但剛好庭員有事改為今天下午2點半評議，蔡憲德遲遲未出現，打電話雖有接聽，但已說不出話，派人前往辦公室查看，才驚覺人在座位上陷入、口吐白沫、面部歪斜，緊急送醫急救，法院已通知家屬，並派人到醫院關懷協助。

最高法院刑七庭原定今下午2點半評議案件，但發現蔡憲德遲遲未出現，派人前往辦公室查看，才驚覺人在座位上昏迷，緊急送醫急救中。本報資料照片
最高法院刑七庭原定今下午2點半評議案件，但發現蔡憲德遲遲未出現，派人前往辦公室查看，才驚覺人在座位上昏迷，緊急送醫急救中。本報資料照片

台大醫院 最高法院 辦公室

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