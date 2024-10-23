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雲彰光電肅貪案 二崙鄉長等3人再延押、2鄉代會主席交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署今年8月執行「綠能掃黑肅貪」行動，查辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的光電工程弊案，將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女等7人收押，今天開延押庭，彰化地院裁定林淑女300萬元交保，楊世彬100萬元交保，鍾東榮等3人延押禁見。

竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫陸續完工，卻被檢舉工程涉嫌投標弊案。而竹塘鄉和雲林縣二崙鄉兩鄉的鄉長和代表會主席都涉綠能貪瀆案，且二案有關連性。

彰化地檢署今年8月20日指揮動員檢警調等214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，並訊問41人後，陸續將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女及其丈夫蔡男、光電業著江男、後續李女、劉男7人收押禁見。

檢方當時查扣現金727萬多元，並在二崙鄉長住處也查扣一只打不開的保險箱，檢方深入追查後，28日又在相關涉案人住處查獲不法所得950萬元，該綑現金連綁鈔繩都沒拆，就藏進藍色帆布袋，再裝入黑色塑膠袋中，查扣不法所得金額已達1677萬元。

收押的二崙鄉長鍾東榮等5人今天再開延押庭，法院裁定雲林縣二崙鄉公所鄉長鍾東榮、竹塘鄉代會主席林淑女的丈夫蔡男、光電業者江男3人再延押禁見2個月，林淑女300萬元交保並限居，雲林縣二崙鄉代會主席楊世彬100萬元交保並限居，2人均不得與本案其他共犯或證人接觸。

雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案，彰化地方法院今再裁定延押。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁
雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案，彰化地方法院今再裁定延押。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁

弊案 彰化 鄉長 雲林

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