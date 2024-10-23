越南茶混充台灣高山茶大賺一年多 黑心茶商獲利逾二百萬

新竹縣關西鎮某茶葉商范姓負責人，為了謀取茶葉高價獲利，竟然大量購入產地來自越南的茶葉，再重新加工、包裝假裝成是台灣高山茶，上網兜售欺騙不知情的消費者，從中獲利超過2百萬元，時間長達一年多，被檢調查獲後被依違反食安法、詐欺取財等罪嫌起訴。

新竹地檢署與新竹縣調查站查出，范姓男子看上台灣高山茶高昂價格，為了從中牟利，竟然以低價劣質的越南茶葉混充，從2021年1月開始到2022年6月期間，從另一名李姓男子經營的茶廠中，大量購入越南茶葉，並指示員工將茶葉烘焙加工偽裝成台灣高山茶葉。

范男為了讓茶葉好販售，還特意製作假標籤，在茶罐上貼上標示「台灣匠藏高山茗茶」及「高山茶精工督製」等不實及虛偽產地標示的標籤對外販售，再利用網路平台進行販售，導致消費者誤購，讓范男從中非法獲利達223萬7040元。

檢方認為，范男明知不得陳列、販賣攙偽或假冒食品，卻意圖欺騙他人，還販賣虛偽標記產地商品及詐欺，涉犯食品安全衛生管理法第15條第1項第7款、販賣假冒食品罪，及刑法以網際網路對公眾散步而詐欺取財罪、販賣虛偽標記商品罪等罪嫌予以起訴。