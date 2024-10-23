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越南茶混充台灣高山茶大賺一年多 黑心茶商獲利逾二百萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮某茶葉商范姓負責人，為了謀取茶葉高價獲利，竟然大量購入產地來自越南的茶葉，再重新加工、包裝假裝成是台灣高山茶，上網兜售欺騙不知情的消費者，從中獲利超過2百萬元，時間長達一年多，被檢調查獲後被依違反食安法、詐欺取財等罪嫌起訴。

新竹地檢署與新竹縣調查站查出，范姓男子看上台灣高山茶高昂價格，為了從中牟利，竟然以低價劣質的越南茶葉混充，從2021年1月開始到2022年6月期間，從另一名李姓男子經營的茶廠中，大量購入越南茶葉，並指示員工將茶葉烘焙加工偽裝成台灣高山茶葉。

范男為了讓茶葉好販售，還特意製作假標籤，在茶罐上貼上標示「台灣匠藏高山茗茶」及「高山茶精工督製」等不實及虛偽產地標示的標籤對外販售，再利用網路平台進行販售，導致消費者誤購，讓范男從中非法獲利達223萬7040元。

檢方認為，范男明知不得陳列、販賣攙偽或假冒食品，卻意圖欺騙他人，還販賣虛偽標記產地商品及詐欺，涉犯食品安全衛生管理法第15條第1項第7款、販賣假冒食品罪，及刑法以網際網路對公眾散步而詐欺取財罪、販賣虛偽標記商品罪等罪嫌予以起訴。

對於范男如此販賣「假茶」的行為，檢方表示將加強查緝不法業者將越南茶與台灣茶混裝假冒台灣茶銷售牟利的行為，還會與行政院農委會農糧署展開跨機關合作，打擊境外茶混充台茶案件，呼籲茶商業者應誠實經營，避免觸法。

范姓男子低價購入越南茶葉，再加工假裝成是台灣高山茶販售。記者巫鴻瑋／翻攝
范姓男子低價購入越南茶葉，再加工假裝成是台灣高山茶販售。記者巫鴻瑋／翻攝
范姓男子低價購入越南茶葉，再加工假裝成是台灣高山茶販售。記者巫鴻瑋／翻攝
范姓男子低價購入越南茶葉，再加工假裝成是台灣高山茶販售。記者巫鴻瑋／翻攝

茶葉 詐欺 越南 食品安全

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