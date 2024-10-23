涉性招待今開庭審理 陳宗彥否認犯行、律師質疑另案監聽

行政院前發言人陳宗彥在擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌於2012至2013年間，因連姓、王姓酒店業者請託某視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受業者安排性招待2次被訴，台南地院今下午開準備庭，陳宗彥否認犯行，律師也質疑檢方涉另案監聽。

陳宗彥下午在2律師陪同下出庭，也與連、王姓酒店業者的準備庭時間錯開，分開審理。陳宗彥律師早已將書狀送抵法官之手，準備程序不到20分鐘即結束。

面對法官詢問，檢方起訴他涉收受不正利益行為罪嫌起訴，陳宗彥回稱「否認」。律師質疑，針對陳宗彥監聽涉另案監聽，也向法院調卷，申請調閱監聽內容，預定花費6周自行譯文核對。

檢方表示，當時檢方也針對陳宗彥手機門號列入通信監察對象；檢方為此也向法院申請調閱當時核准監聽相關文件佐證。

然而，檢辯爭執五大爭點，包括陳宗彥任職新聞處長、民政局長期間對於警分局偵查隊副隊長平調案及視聽歌唱場所變更使用工程案，在其職務上有無實質影響力；本案對價關係判斷是否應採取「實質影響力說」或應採取「職務行為說」？

以及陳宗彥有無接受連、王所提供如起訴書所載性服務？陳宗彥有無承諾協助副隊長調動？陳宗彥有無承諾工程案？