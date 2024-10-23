基隆綠營明日之星…張顥瀚法律系出身 涉詐助理費遭押震驚藍綠

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官偵訊後聲請羈押法官裁准。張顥瀚連任兩屆議員，是議會「大砲型」人物，問政相當犀利，民進黨視為明日之星，也為林右昌頭號子弟兵，涉案議會藍綠議員都震驚。民進黨基隆市黨部聲明，希望檢調盡快查明事實，釐清真相。

張顥瀚在民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時期，擔任3年的秘書工作，獲林信任也建立深厚人脈，2018年請辭林市府團隊轉戰議員，高票當選，第一任表現出色，2022獲得連任，上月才辦新婚宴客，冠蓋雲集。

張顥瀚台北大學法律系畢業，今年6月碩士班畢業，有法學素養及專業。會涉助詐領助理費案，議員藍綠都很意外。一名議員驚訝說，「基隆藍前議員韓良圻、綠現任議員張秉鈞都發生助理費詐領案，張顥瀚學法律的怎麼也會涉入？」

張顥瀚問政非常犀利，多個會期以來主攻電動車之亂、標案委託案、東岸高場爭議案對市長謝國樑猛轟，也是議會民進黨團召開市政缺失記者會主力。近半年來，因為罷樑議題上了很多電視台，成為名嘴之一，批評力道都讓人難以招架，還有人勸進選立委，是民進黨明日之星，前途看好。

民進黨基隆市黨部聲明，針對今日張顥瀚議員遭羈押一事，因目前相關訊息尚未明朗，檢調尚在偵辦當中，黨部尊重檢調偵辦程序，希望檢調盡快查明事實，釐清真相。

罷樑案中，林右昌在今年6月號召批判謝國樑市政倒退，市長選錯人時，張顥瀚隔天率先響應，在服務處提供連署服務。