快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

國中生盤坐桌邊被推倒 數學老師管教過當判3月

中央社／ 高雄23日電

高雄鼓山區一間國中安親班外聘的湯姓數學老師，因不滿一名學生盤坐在桌上推其左肩，學生摔倒後右腕受傷骨折。高雄地院審酌雙方未和解，依傷害罪判湯男3個月，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，湯男稱當時受害學生盤腿坐在桌子邊角，桌子約60公分高，之後就用手背往外揮向學生左手肩膀。法官審酌湯男雖為管教導正坐在桌上不當行為，動機良善，但卻在被害人毫無準備情況下徒手推其左肩，考量雙方未和解，湯男也沒賠償，依傷害罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，高雄鼓山區一間國中附設安親班的外聘湯姓老師，民國111年11月2日下午近3時不滿一名學生盤坐在有一定高度桌子邊緣，且四周無其他防掉落或保護裝置，就徒手推其左肩，害學生重心不穩往後跌倒，致右側腕部挫傷合併橈骨頸非移位閉鎖性骨折。

安親班班導師之後告知學生家屬，馬上帶往高雄市立聯合醫院治療，湯男也因此挨告傷害罪，全案經高雄地檢署偵結起訴。

傷害罪 安親班

延伸閱讀

工時10小時、月領26K！安親班老師「1原因」不敢離職 網友揭暗黑內幕

「超胸」越女藏身高雄情色大樓 警取締見嫖客排隊等上門

高雄出租套房傳異味 驚見租客死亡多時

茂德斥資13億 高雄大獵地 換算每坪單價逾222萬 創區域新高

相關新聞

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

西班牙籍男子奧納德（LLINAS ONATE SALVADOR ALEJANDRO）在義大利犯下台幣10億元的汽車租售詐...

西班牙10億通緝犯被遣返 法院抓到國境大隊違法…移民署這麼說

國際刑警組織列紅色通報的西班牙籍男子奧納德，20日被移民署二度驅逐出境，直飛德國法蘭克福機場，過程中他的律師積極爭取他權...

律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元 首腦求處13年

今年4月間才因擔任詐團軍師遭羈押的律師游光德，涉嫌自去年5月起夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等7人共組詐騙集團，...

台中警失控飆民「三字經」 挨告公然侮辱逆轉判無罪

台中大雅分局林姓警員受理案件和邱姓男子衝突，脫口罵對方「XXX」，當下雖拿3000元給對方，一審仍被依公然侮辱罪判拘役1...

遭檢求處20年徒刑 林姿妙重批：看見與惡最近的距離

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，12月31日宣判，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙今天怒批，檢方不但求處2...

彰化沿海不法棄土產業鏈起訴181人判刑 2被告無罪

彰化沿海鄉鎮農地魚塭被倒廢土，檢方起訴土方清運業者等181人，彰院經1年多審理，王姓土石方業者及其負責公司無罪，其餘被告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。