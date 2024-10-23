國中生盤坐桌邊被推倒 數學老師管教過當判3月

高雄鼓山區一間國中安親班外聘的湯姓數學老師，因不滿一名學生盤坐在桌上推其左肩，學生摔倒後右腕受傷骨折。高雄地院審酌雙方未和解，依傷害罪判湯男3個月，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，湯男稱當時受害學生盤腿坐在桌子邊角，桌子約60公分高，之後就用手背往外揮向學生左手肩膀。法官審酌湯男雖為管教導正坐在桌上不當行為，動機良善，但卻在被害人毫無準備情況下徒手推其左肩，考量雙方未和解，湯男也沒賠償，依傷害罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，高雄鼓山區一間國中附設安親班的外聘湯姓老師，民國111年11月2日下午近3時不滿一名學生盤坐在有一定高度桌子邊緣，且四周無其他防掉落或保護裝置，就徒手推其左肩，害學生重心不穩往後跌倒，致右側腕部挫傷合併橈骨頸非移位閉鎖性骨折。

安親班班導師之後告知學生家屬，馬上帶往高雄市立聯合醫院治療，湯男也因此挨告傷害罪，全案經高雄地檢署偵結起訴。