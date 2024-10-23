豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查
豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今傳喚豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆等5名被告，除劉樹居、邱崇喆外，其餘被告部分認罪，坦承未按圖施工，不過庭上豐邑辯護律師試圖以「浩瀚一品」建案也曾發生坍塌是包商責任，要以此卸責，當場惹笑檢察官，撂話要連這起舊案「一併依法處理徹查」。
新竹地檢署檢察官斥責被告辯護律師團「大律師們有諸多不實陳述，但相關證明都顯示豐邑未按圖施工」，怒斥被告如果單憑經驗施工，卻不相信技師計算結果「還叫尊重專業嗎？」。
檢方更不滿辯護律師提及同為豐邑旗下建案的「浩瀚一品」過去也曾發生坍塌是包商的責任，要試圖為這次發生天坑的「豐采520」建案開脫，當庭怒斥被告等人「荒誕」。檢察官還當場笑出來「還敢提浩瀚一品？我很意外你們敢講，既然提到了，那我們一併依法處理徹查」讓被告及辯護律師聽聞後臉色都垮下來。
豐邑旗下「浩瀚一品」（現改名為高峰匯）建案曾在2015年施作地基工程時，因大面積開挖未設水平支撐施工釀成重大缺失，導致基地大規模坍塌，還造成竹北市莊敬北路也崩塌中斷無法通行，未料前年起「豐采520」建案也連續發生多次道路坍塌，被稱為「竹北天坑」。
劉樹居辯稱因他是機構負責人，旗下目前有29個建案在進行，他只管大事項，不清楚施工工法，更不知道未按圖施工等情事，但民事會負起責任、責無旁貸，不過刑事上請求法官依法給予宣告無罪。
邱崇喆則以自己有數十年建築經驗，強調他很了解竹北地質，擋土鋼樁等未按圖施工是優於原始設計，不構成違反建築術成規，否認犯行，辯護律師也稱「天坑與我們無關」。
不過頌恩營造副總盧永吉、工地主任劉進乾、承包商胡昆銘等人都部分認罪，坦承未按圖施工，但否認幾次天坑後有違法復工。其中劉進乾的律師答辯，劉只是營造包商的工地主任，設計不是營造的責任，他們是聽令行事，強調很無奈，希望爭取緩刑。
被告等人都將未按圖施工的責任推給今天未被傳喚出庭的陳姓結構技師，不過陳姓結構技師在上周已先被法院傳喚開庭，並當庭認罪坦承犯行，請求宣告緩刑。
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