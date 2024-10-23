豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查

豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今傳喚豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆等5名被告，除劉樹居、邱崇喆外，其餘被告部分認罪，坦承未按圖施工，不過庭上豐邑辯護律師試圖以「浩瀚一品」建案也曾發生坍塌是包商責任，要以此卸責，當場惹笑檢察官，撂話要連這起舊案「一併依法處理徹查」。

新竹地檢署檢察官斥責被告辯護律師團「大律師們有諸多不實陳述，但相關證明都顯示豐邑未按圖施工」，怒斥被告如果單憑經驗施工，卻不相信技師計算結果「還叫尊重專業嗎？」。

檢方更不滿辯護律師提及同為豐邑旗下建案的「浩瀚一品」過去也曾發生坍塌是包商的責任，要試圖為這次發生天坑的「豐采520」建案開脫，當庭怒斥被告等人「荒誕」。檢察官還當場笑出來「還敢提浩瀚一品？我很意外你們敢講，既然提到了，那我們一併依法處理徹查」讓被告及辯護律師聽聞後臉色都垮下來。

豐邑旗下「浩瀚一品」（現改名為高峰匯）建案曾在2015年施作地基工程時，因大面積開挖未設水平支撐施工釀成重大缺失，導致基地大規模坍塌，還造成竹北市莊敬北路也崩塌中斷無法通行，未料前年起「豐采520」建案也連續發生多次道路坍塌，被稱為「竹北天坑」。

劉樹居辯稱因他是機構負責人，旗下目前有29個建案在進行，他只管大事項，不清楚施工工法，更不知道未按圖施工等情事，但民事會負起責任、責無旁貸，不過刑事上請求法官依法給予宣告無罪。

邱崇喆則以自己有數十年建築經驗，強調他很了解竹北地質，擋土鋼樁等未按圖施工是優於原始設計，不構成違反建築術成規，否認犯行，辯護律師也稱「天坑與我們無關」。

不過頌恩營造副總盧永吉、工地主任劉進乾、承包商胡昆銘等人都部分認罪，坦承未按圖施工，但否認幾次天坑後有違法復工。其中劉進乾的律師答辯，劉只是營造包商的工地主任，設計不是營造的責任，他們是聽令行事，強調很無奈，希望爭取緩刑。