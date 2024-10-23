快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

越南茶偽裝台灣茶 范姓茶商涉詐欺取財遭起訴

中央社／ 新竹縣23日電

竹縣關西鎮某茶葉公司范姓負責人購入越南茶葉加工偽裝台灣茶葉販售，導致消費者誤購，非法獲利達新台幣223萬餘元，案件偵結將范姓負責人依詐欺取財等罪嫌起訴。

新竹地檢署今天透過文字表示，關西鎮某茶葉公司范姓負責人，從事茶葉批發、調配及販售業務，范姓負責人明知不得陳列、販賣攙偽或假冒食品，卻意圖欺騙他人。

檢方表示，范姓負責人基於販賣虛偽標記產地商品及詐欺取財的犯意，於110年1月至隔年6月間，從另1家李姓男子經營的茶葉廠，購入越南產地茶葉，並指示員工將茶葉烘焙加工，偽裝成台灣高山茶葉。

檢方指出，後續包裝上則貼「臺灣匠藏高山茗茶」及「高山茶精工督製」等虛偽產地標示，而范姓負責人透過網路平台進行販售上開混充茶葉，導致消費者誤購，並以此方式非法獲利達223萬餘元。

檢方表示，案件偵結，范姓負責人依違反食品安全衛生管理法、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪等起訴，另也將持續加強查緝不法業者把越南茶偽裝台灣茶銷售牟利的行為，打擊境外茶混充台茶。

茶葉 詐欺 越南

延伸閱讀

基隆南向發展率考察團越南胡志明市 簽產業合作備忘錄

過期茶葉還能沖泡？顏宗海：若微生物增生恐急性腸胃炎

台灣獼猴餓成這樣？破壞梨山蜜蘋果、甘露梨 連茶葉也吃

天團「告五人」吸力驚人 南投茶博3萬多名粉絲擠爆中興會場

相關新聞

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今辯論終結，審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間...

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送台大醫院急救

最高法院法官蔡憲德今下午原本要參加評議，人卻遲遲未現身，被發現在辦公室昏迷，緊急送往台大醫院，初步研判是急性中風，接受手術後...

女飛官遭控介入學弟家庭 傳訊「陪我睡覺」腥羶文圖判賠60萬

李姓女子指控擔任陸軍飛官黃姓女子與學弟也就是李女丈夫有不正常關係至少發生6次性行為，且在LINE通訊時以「老公、老婆、寶...

支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外

台灣死刑存廢問題爭議不休，高市議會今天下午進行警消衛環部門業務質詢，議員李雅靜針對近日憲法法庭死刑釋憲結果詢問在場警界人...

豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查

豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今傳喚豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆等5名被告，除劉樹居、邱崇喆外，其餘...

基隆綠營明日之星…張顥瀚法律系出身 涉詐助理費遭押震驚藍綠

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官偵訊後聲請羈押法官裁准。張顥瀚連任兩屆議員，是議會「大砲型」人物，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。