越南茶偽裝台灣茶 范姓茶商涉詐欺取財遭起訴
竹縣關西鎮某茶葉公司范姓負責人購入越南茶葉加工偽裝台灣茶葉販售，導致消費者誤購，非法獲利達新台幣223萬餘元，案件偵結將范姓負責人依詐欺取財等罪嫌起訴。
新竹地檢署今天透過文字表示，關西鎮某茶葉公司范姓負責人，從事茶葉批發、調配及販售業務，范姓負責人明知不得陳列、販賣攙偽或假冒食品，卻意圖欺騙他人。
檢方表示，范姓負責人基於販賣虛偽標記產地商品及詐欺取財的犯意，於110年1月至隔年6月間，從另1家李姓男子經營的茶葉廠，購入越南產地茶葉，並指示員工將茶葉烘焙加工，偽裝成台灣高山茶葉。
檢方指出，後續包裝上則貼「臺灣匠藏高山茗茶」及「高山茶精工督製」等虛偽產地標示，而范姓負責人透過網路平台進行販售上開混充茶葉，導致消費者誤購，並以此方式非法獲利達223萬餘元。
檢方表示，案件偵結，范姓負責人依違反食品安全衛生管理法、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪等起訴，另也將持續加強查緝不法業者把越南茶偽裝台灣茶銷售牟利的行為，打擊境外茶混充台茶。
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