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基議員張顥瀚涉詐領助理費2手法：低薪高報、人頭助理
基隆市民進黨市議員張顥瀚涉貪遭檢方聲押，法院今天審理後准予羈押禁見。基隆地檢署主任檢察官陳照世說，張顥瀚涉嫌「低薪高報」助理薪資，另以親友當人頭助理詐取助理費。法院准押後，檢察官將展開後續偵查，釐清案情。
基隆地檢署檢察官陳筱蓉偵辦張顥瀚涉嫌詐領助理費案，昨天指揮法務部廉政署人員，持基隆地院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，並將列為被告的張顥瀚和陳姓、李姓助理，以及另4名證人帶回調查。
廉政官完成筆錄後，將全案移送基隆地檢署。檢察官複訊後，向基隆地院聲羈押張顥瀚，另命陳姓助理10萬元交保，李姓助理請回。
張顥瀚2018年當選基隆市議員，同年12月25日就職。檢察官查出張顥瀚自2019年1月起，涉嫌以低薪高報助理薪資，以及利用親友為人頭，虛報助理費等方式，向基隆市議會詐領助理費。
陳照世說，檢察官以張顥瀚涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物，以及刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，檢察官向法院聲請羈押禁見。
基隆地院今天上午開庭審理檢方聲請羈押張顥瀚案，經法官訊問後，認定張涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，最輕本刑7年以上有期徒刑重罪嫌疑重大，並有事實足認有串證之虞，准予羈押並禁止接見通信。
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