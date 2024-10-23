快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

聽新聞
0:00 / 0:00

基議員張顥瀚涉詐領助理費2手法：低薪高報、人頭助理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市民進黨市議員張顥瀚涉貪遭檢方聲押，法院今天審理後准予羈押禁見。基隆地檢署主任檢察官陳照世說，張顥瀚涉嫌「低薪高報」助理薪資，另以親友當人頭助理詐取助理費。法院准押後，檢察官將展開後續偵查，釐清案情。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉偵辦張顥瀚涉嫌詐領助理費案，昨天指揮法務部廉政署人員，持基隆地院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，並將列為被告的張顥瀚和陳姓、李姓助理，以及另4名證人帶回調查。

廉政官完成筆錄後，將全案移送基隆地檢署。檢察官複訊後，向基隆地院聲羈押張顥瀚，另命陳姓助理10萬元交保，李姓助理請回。

張顥瀚2018年當選基隆市議員，同年12月25日就職。檢察官查出張顥瀚自2019年1月起，涉嫌以低薪高報助理薪資，以及利用親友為人頭，虛報助理費等方式，向基隆市議會詐領助理費。

陳照世說，檢察官以張顥瀚涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物，以及刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，檢察官向法院聲請羈押禁見。

基隆地院今天上午開庭審理檢方聲請羈押張顥瀚案，經法官訊問後，認定張涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，最輕本刑7年以上有期徒刑重罪嫌疑重大，並有事實足認有串證之虞，准予羈押並禁止接見通信。

基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。聯合報系資料照片
基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。聯合報系資料照片
基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。聯合報系資料照片
基隆市議員張顥瀚（中）涉嫌詐領助理費，檢察官訊問後聲押，基隆地院今天審理後，准予羈押禁見。聯合報系資料照片

基隆 廉政署 檢察官

延伸閱讀

林右昌嫡系基市議員張顥瀚涉詐領助理費 法院裁定羈押

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費 檢聲押、法院審理中

基隆綠9議員說罷樑是因有這些理由... 謝國樑：尊重

大批罷免謝國樑投票通知單遭丟棄？ 警查出疑社區保全闖禍

相關新聞

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今辯論終結，審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間...

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送台大醫院急救

最高法院法官蔡憲德今下午原本要參加評議，人卻遲遲未現身，被發現在辦公室昏迷，緊急送往台大醫院，初步研判是急性中風，接受手術後...

女飛官遭控介入學弟家庭 傳訊「陪我睡覺」腥羶文圖判賠60萬

李姓女子指控擔任陸軍飛官黃姓女子與學弟也就是李女丈夫有不正常關係至少發生6次性行為，且在LINE通訊時以「老公、老婆、寶...

豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查

豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今傳喚豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆等5名被告，除劉樹居、邱崇喆外，其餘...

基隆綠營明日之星…張顥瀚法律系出身 涉詐助理費遭押震驚藍綠

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官偵訊後聲請羈押法官裁准。張顥瀚連任兩屆議員，是議會「大砲型」人物，...

女友未滿20歲就想婚…偽簽結婚登記同意書 小倆口均遭判刑

鍾男與未成年呂女戀情未獲同意，2021年底偷偷到戶政事務所辦登記，呂在「未成年人結婚登記法定代理人同意書」偽造簽名，後遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。