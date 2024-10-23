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蕭景田再出庭 法官勘驗調查官強勢訊問里長影音 辯護人：誘導訊問

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田，被控為求台北市議員林杏兒當選，涉行賄25名里長候選人，遭依選罷法投票行賄罪起訴，均為無罪答辯。士林地方法院今勘驗調查官訊問里長們的影音檔，辯護人認為調查官強勢訊問里長只能跟著陳述，為誘導訊問，公訴檢察官則稱，內容經被告確認並非不正訊問。

今法官勘驗2022年12月18日到23日，調查官訊問6名里長的影像。明勝里長張永棟等里長稱，不記得文宣是誰給的，調查官則強調「我們不會冤枉人」「你就好好的回答，不要扯蔣萬安」「如果承認的話我們會從寬認定，檢察官問一問就會讓你回去」。里長經訊問後稱，蕭景田給我口罩、文宣、1萬元，費用是贊助選前之夜。

辯護人表示，里長不記得是誰交付物品，調查官強勢訊問，里長順著調查官的推論陳述，這是誘導訊問；公訴檢察官則稱，筆錄與影音大致相同，且經被告確認並非不正訊問。法官諭知，是否有不正訊問，將交由合議庭認定，下次開庭將傳證人交互詰問。

士林地檢署2022年在九合一選舉前，大動作調查士林、北投區里長提名名單中30多位候選人，依選罷法投票行賄罪、有投票權人收受賄賂等罪，首波起訴蕭景田、曾繁川及9名里長候選人，第二波追加起訴16名里長候選人，其中13人為現任里長，共計起訴25名里長候選人。蕭等人及2里長們均否認犯罪，無罪答辯，紅包袋內裝有6千至1萬元，還附上名片，是補助競選經費，提前祝賀當選。

國民黨前中常委蕭景田被控行賄里長候選人，出庭作無罪答辯。記者蕭雅娟／攝影
國民黨前中常委蕭景田被控行賄里長候選人，出庭作無罪答辯。記者蕭雅娟／攝影

投票 檢察官 蕭景田

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