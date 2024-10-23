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台聯前立委羅志明當「共諜」？他遭控替大陸發展組織 最終獲無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台聯黨前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔多次邀退將赴大陸，被控協助陸方發展組織，依違反國家安全法等罪起訴，一、二審均判羅志明無罪，最高法院日前駁回上訴，羅志明確定無罪。

另外，夏復翔一審判刑5月，得易科罰金，二審改判無罪，最高法院認為夏被控依「黃埔同學會」指示，引介退役將領赴大陸發展組織部分，判決理由不備，撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

檢方指控，陸方藉「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」與羅志明、夏復翔取得聯繫，羅並結識具解放軍背景的商人李鷹；2013年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅引薦李鷹與夏復翔認識，多次藉打球機會，由夏復翔、羅志明引介48名退將赴大陸，接受「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」、李鷹等招待。

檢方認為，大陸藉餐敘及座談會，向與會退將「統戰」，並由羅、夏兩人在台接觸退將，認定兩人藉機為大陸發展組織，依國安法起訴。但一審指出，沒有李鷹與大陸官方存在特定關聯的確切證據，也無退將被「黃埔軍校同學會」吸收、拉攏，夏復翔犯行僅止於未遂，判夏5月徒刑，得易科罰金，羅志明無罪。

二審認為，「黃埔軍校同學會」早在2009年就以球會與台灣退將交流，因許多海軍退將居住高雄，便由夏擔任聯絡人，但國際局勢瞬息萬變，不能因舉辦國與台灣間情勢轉趨緊張，就認為參與活動者、聯絡人無視國家安全，為大陸發展組織。

二審指出，球會參與者可預期陸方會趁機表述政治理念，夏是評估參與者不可能盲目追隨，才聯繫有意願退將參與活動，此番評估是基於兩岸頻繁交流的時空背景，不能因此認定夏有不法意圖，判決羅、夏無罪；案件上訴，最高法院判決羅無罪確定，夏的部分罪行則撤銷發回更審。

前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片
前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片
退役少將夏復翔（右）。圖／聯合報系資料照片
退役少將夏復翔（右）。圖／聯合報系資料照片

羅志明 退將 黃埔軍校

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