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今年車牌偽造案件暴增4倍 都是超速違規惹禍遭吊扣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣近期偽造車牌頻傳，部分車主因違反道路交通管理處罰條例遭吊扣或註銷牌照，竟到網路或不明通路購買偽造車牌懸掛，已嚴重影響道路交通管理和公共安全等問題，南投監理站與南投縣警局合作，強力取締偽造及註銷牌照車輛，最重處1萬800元罰鍰，車輛也將移置保管。

公路局統計，去年上半年因超速吊扣車牌6429件，去年6月道路交通管理處罰條例修訂實施後，吊扣牌照標準由超速60公里改為40公里，下半年遭吊扣牌照暴增為2萬7998件，增加4.3倍。

牌照遭吊銷、註銷後，車輛依規定不能上路，有8成未定期檢驗，車況條件不佳且未投保強制險，上路後成為道安隱憂，不少車主竟懸掛偽造車牌，或A車掛B牌等情事，危及社會治安。

南投監理站長黃永松說，使用偽造、變造或矇領之牌照，違反「道路交通管理處罰條例」第12條第1項第3款，可處3600元以上10800元以下罰鍰，車輛並當場移置保管及扣繳其牌照，製造、販售、使用者違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

南投監理站表示，車牌的型式、顏色及編號均由交通部制定，號牌為車輛行駛許可憑證，必須由汽車所有人向公路監理機關申請登記，網路購買的車牌均屬偽造，如被查獲將由警方依偽造文書罪移送法辦。

南投監理站和警方加強查緝偽造車牌。圖／南投監理站提供
南投監理站和警方加強查緝偽造車牌。圖／南投監理站提供
南投監理站和警方加強查緝偽造車牌。圖／南投監理站提供
南投監理站和警方加強查緝偽造車牌。圖／南投監理站提供

南投縣 監理站 網路

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