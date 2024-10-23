影／執行署史上最大宗紀念幣拍賣會 下周先鑑賞熊貓圓仔上萬件紀念幣

台灣大洋金幣公司欠繳營業事業所得歲等89萬餘元，今年8月無預警歇業，行政執行署士林分署日前查封圓仔、生肖、世足、奧運、等各式各樣紀念幣，數量高達1萬餘件，於今年11月5日為「史上最大宗紀念幣拍賣會」，並提前在10月29日舉辦鑑賞貨，歡迎民眾參與、喊價競標帶回喜愛物件。

士林分署今指出，今年11月5日拍賣史上最多的紀念幣，提前在10月29日下午3時至4時在拍賣是舉辦「圓仔、生肖、世足、奧運、百國、賀歲紀念幣/鈔鑑賞會」，拍賣標的物為台灣大洋金幣公司所有，分189標拍賣，每標物件均定有底價，應買人到場喊價競標，出價最高起打底標，就有機會帶回喜歡的物件。

紀念幣包含，大眾喜愛的年節賀歲及十二生肖銀幣、套幣、紀念幣、銅章，還有花開富貴系列-五路進財、十全富貴吉祥話的連號紀念鈔冊本，及兵馬俑紀念券、五牛圖黃金長卷、盛世金鼎、西方文化亞瑟王、梅林、女巫銅鎳幣，及世界文化遺產紀念幣、1百多個國家曾經發行過的紀念幣鈔、熊貓圓仔、哈利波特銀幣、世足、奧運、冬奧、世博紀念幣，琳瑯滿目，美不勝收。

士林分署指出，台灣大洋金幣公司2008年成立，曾為中國貴金屬紀念幣在台灣地區的總經銷曾獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等授權，該公司積欠營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金、勞工保險費等計100筆，共欠繳89萬餘元。今年4月間執行該公司銀行存款及應收款項，僅徵起6萬餘元，5月間查封1萬餘件紀念幣，原訂8月首播競標，但因公司無預警歇業，負責人遷往國外因送達問題停拍，今完成相關程序擴大舉行，一舉上架拍賣1萬餘件紀念幣。