前十大槍擊要犯想要選立委...遭中選會拒絕 他提告救濟結果曝光！

43年前曾犯「虎山雙屍命案」、前十大槍擊要犯藍信祺去年申請登記參選士林、大同區的立委，但中央選舉委員會以他曾犯槍砲等罪，依公職人員選舉罷免法規定，拒絕他登記參選，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

藍信祺（60歲）1981年間因犯下台北市虎山雙屍命案，被名列十大槍擊要犯，又因主張以武力解放台灣，被以涉犯內亂罪等關押10餘年，出獄後轉而從商，他曾多次宣布要選總統，2015年藍首次稱要選總統，但因連署失敗未果；2019年參選時高掛「殺蔡英文」布條遭送辦，最終仍因連署失敗未能參選。

藍信祺去年11月23日向台北市選舉委員會申請，欲申請登記台北市第二選區立委，北市選委會函報中選會之後，中選會以藍曾犯槍砲等罪判刑確定，依選罷法不得登記為候選人，拒絕藍的申請，藍提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

藍信祺主張，法律不得超越憲法限制國民自由參政權，請求撤銷中選會違憲判決變更憲法禁止他參政參選法律命令，且認為選罷法第26條國民終生禁止參政違憲變更憲法無效。

北高行指出，藍認為選罷法第26條第6款規定曾犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人的條文違憲而提告，但此項規定是在確保問政品質、建立良善的選舉制度，在合理範圍內做適當規範，難以認定是不必要的限制，也沒有違背憲法平等權。