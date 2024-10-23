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ETC欠費14萬擺爛多年 高雄男千萬房產被查封火速繳清
高雄陳姓男子因工作常上國道南奔北跑，但3年來卻拒繳ETC通行費，累積14萬餘元欠費及罰單，行政執行署高雄分署多次通知陳男繳納，陳男都當耳邊風，執行官最後祭出「查封」手段，陳眼見剛入手的千萬房產被查封，才火速繳清欠款。
高雄分署指出，56歲陳姓男子從2020年10月起就未再繳納ETC通行費，近3年累積欠繳通行費達611筆，合計欠款總額達14萬餘元，執行官屢次通知陳男繳納，陳男都不當一回事。
因多次催繳被拒，執行官只好先查扣他的銀行帳戶，但因帳戶裡沒有錢，陳男得知帳戶被扣，仍然不主動到場繳納。
執行官發現陳男近年入手仁武區一間千萬房產，祭出最後「查封」手段，陳男眼見房子要被查封抵債，隨即跑到執行署繳清所有欠費，且不分期一次繳清，保住名下財產。
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