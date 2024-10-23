台中火爆男懷疑被瞪惱羞成怒 掏辣椒水猛噴鄰居雙眼

台中賴姓男子懷疑蔣姓鄰居每次經過門前都會瞪他，竟趁對方出門時掏出口袋1瓶辣椒水朝他雙眼猛噴，造成蔣臉部刺痛發炎。賴犯後還辯稱是為自保，但法院認為賴根本不存在正當防衛理由，僅因惱羞成怒就攻擊，依傷害罪判他拘役10日，可上訴。

檢警調查，賴男、蔣男是鄰居但長期相處不睦，賴2023年7月1日上午11點多見蔣出門徒步經過他霧峰區住處前，竟走近門口接近對方，還從口袋拿出1瓶辣椒水朝蔣男臉部噴灑，害他臉部發炎刺痛。

台中地院審理時，賴男坦承拿辣椒水噴蔣，但矢口否認有傷害，辯稱當時在自家花圃澆花，蔣男每次經過都會瞪他，當天他為了自保才拿辣椒水噴對方。

賴還說，他自製的辣椒水是用水、辣椒熬煮而成，用來噴花圃的害蟲，還稱不會造成人體的傷害，反控蔣臉部傷勢應該是自己過敏造成，和他噴辣椒水的行為無關。

蔣則說，當天和太太要出門，走經過賴的門口與他眼神有對到，但自己沒有講話，賴就伸手從口袋拿出1瓶辣椒水朝他眼睛噴，當下反射動作將賴推開，另監視器也拍下當時攻擊行為，蔣也提驗傷佐證。