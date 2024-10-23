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宜縣議員莊淑如 當選無效確定

聯合報／ 記者戴永華王宏舜／連線報導

宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如（左）父親莊阿養（右）前年10月以4000元賄選，宜蘭地方法院判莊女當選無效，她上訴，台灣高等法院昨駁回確定。圖／聯合報系資料照
宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如（左）父親莊阿養（右）前年10月以4000元賄選，宜蘭地方法院判莊女當選無效，她上訴，台灣高等法院昨駁回確定。圖／聯合報系資料照
宜蘭議員莊淑如父親莊阿養在2022年選舉期間，為求女兒順利當選，買票賄選遭送辦，檢察官一併對莊淑如提起當選無效之訴。宜蘭地方法院去年6月判莊淑如當選無效，她上訴，台灣高等法院昨天駁回上訴，當選無效確定，將遭解職，遺缺由民進黨新人黃惠慈遞補。

莊淑如參加2022年底選舉爭取縣議員連任，父親莊阿養為求女兒順利當選，在同年10月間某日將4000元交給陳姓友人，請託陳要投票給女兒，對方允諾答應。警方接獲檢舉情資追查，全案移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官不但起訴莊阿養，同時對莊淑如提起當選無效之訴。

莊阿養在法院一審及二審被依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判刑2年6月，褫奪公權4年，上訴到三審，最高法院今年7月認為原判決無違誤，駁回上訴定讞。

至於莊淑如的當選無效民事訴訟，法官認為她未能舉出反證，無法證明沒有授意父親賄選，推斷有同意或不違背她的本意下讓父親賄選。昨駁回上訴，全案確定。

莊淑如對結果感到失望難過，她說，過程中遭到臆測「莫須有」捏造誹謗，士可殺不可辱，為何這樣不公不義的事，就這麼抹殺多年奮鬥努力真誠付出？明知道司法不公，但小蝦米難以對抗大鯨魚，感謝支持她的鄉親好友，相信清者自清。

2022年宜蘭市選區縣議員選舉，17位候選人中應選7席，戰況激烈，國民黨莊淑如拿到3525票，民進黨新人黃惠慈獲得3462票，莊淑如只多了63票。這次黃惠慈獲遞補議員，她表示，會努力做好為民服務的工作，不負民眾託付。

宜蘭縣議會34席縣議員，因李茂豐病逝不補選，只剩33席。國民黨原本14席，莊淑如遭解職後變13席，民進黨加入黃惠慈，從10席增至11席，無黨聯盟8席，正神名黨1席，藍綠及無黨聯盟席次均未過半。

宜蘭 當選無效 議員

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