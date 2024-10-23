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教授包工程給弟 貪汙千萬遭訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝
國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝
國立高雄科技大學前總務長林威成、專委李振宏，被控護航林男胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，林威成甚至派學生到該公司實習當廉價勞工，不法獲利一二四七萬元。高雄地檢署起訴林威成等八人，並對林威成兄弟、李振宏求刑十六至十八年。

林威成現仍在職、無行政職，李振宏調離原職。高科大表示，涉案公務員部分移請考績會依公務員懲戒法辦理，教師部分召開教評會依教師法處置。

四十八歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，二○一八年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任高科大資工系主任，隔年兼任高科大總務長。

檢調查出，林威成在高應大任職時，便將資工系開發的車牌辨識軟體，移轉給林韋体經營的展源浩科技公司無償使用。

二○一七年九月間，高應大要建置校門車辨系統，林威成推薦由展源浩承包，當時專案由李振宏負責，李涉協助護航得標。

三校合併後，校方有意將五處校區車道及車牌辨識系統整合，李振宏再與林威成兄弟合作，量身打造標案，讓展源浩以八百萬元拿下標案，事後林韋体轉六百萬元至林威成帳戶。

林威成接任總務長後，林韋体公司依法必須迴避，仍借用其他公司名義投標，拿下高科大八件標案，事後再以不實發票核銷。

林威成另利用產學合作機會，讓研究生前往展源浩公司實習，實則將學生當成廉價勞工，使喚研究生撰寫標案程式，因品質低落，致高科大車管系統常常故障。

檢調偵辦時林韋体極力廻護哥哥，打算一人扛責，林威成則態度惡劣，飾詞狡辯犯行。檢方痛斥林威成身為教授，貪圖私利，依貪汙、洩密等罪起訴八人，林威成具體求刑十八年，林韋体、李振宏求刑十六、十七年。

兄弟 教師 高雄科技大學

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