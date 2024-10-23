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招待遊陸涉犯反滲透法 法院判無罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

去年轟動一時的彰化縣蔡姓里長疑似接待中國授意招待免費旅遊，企圖影響我國本屆總統選舉的反滲透法案件，彰化地方法院判決無罪。圖／聯合報系資料照片
去年轟動一時的彰化縣蔡姓里長疑似接待中國授意招待免費旅遊，企圖影響我國本屆總統選舉的反滲透法案件，彰化地方法院判決無罪。圖／聯合報系資料照片
二○二四總統大選前，檢調偵辦多起招待旅遊赴中國大陸「介選」案件。彰化縣和美鎮十八人接受招待到大陸東莞旅遊，返台後被約談訊問，檢方依涉犯反滲透法等罪嫌，起訴鄭姓退休員警、蔡姓里長，彰化地方法院認為罪證不足，判二人無罪。

檢方指控，鄭男在中國經營房地產多年，涉嫌受中國「統戰辦黃主任」指示，免費招待選民前往旅遊，透過和美鎮蔡姓里長，招攬十八名有投票權民眾組團，去年十一月十八日至廿三日，到大陸東莞地區旅遊，鄭男全額負擔旅費卅六萬元。

鄭姓男子傳ＬＩＮＥ給蔡姓里長，蔡回覆「我們這裡都是投票給○○的」，並依指示上傳到「東莞旅遊」ＬＩＮＥ群組，藉此約定在總統選舉時支持某組候選人；赴陸旅遊時，有中國官員陪同團員用餐，另在遊覽車和晚宴敬酒時，向團員公開表達要支持特定對象，蔡姓里長舉杯表示沒問題。

鄭、蔡否認犯行。鄭男表示在中國經商，詢問里長有無興趣去看看，可邀請幾個朋友，由他出資招待，行程無關政治。蔡姓里長說，他去鎮公所開會遇到數名里長，大家有意願出去玩就成團出遊，跟總統選舉沒關係。

法院認為，鄭男邀請蔡姓里長等人到東莞旅遊，總統候選人尚未確定，仍在民意調查階段，鄭男要求支持特定候選人，僅是針對民調，而非總統選舉正式投票，蔡也未承諾一定會投票。

法官審酌，招待旅遊時機甚為敏感，但檢方所提證據，尚不足以證明鄭男能掌控投票權人的投票行為，也不足以證明蔡姓里長等十八人收受賄賂會依其指示投票；依罪證有疑、利於被告的證據法則，不能證明鄭、蔡二人犯罪，依法諭知無罪。彰化地檢署昨表示，不排除上訴。

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