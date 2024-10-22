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西班牙男涉詐聲請停止執行驅逐出境 法院駁回

中央社／ 台北22日電

西班牙籍男子奧納德涉詐案被移民署驅逐出境，最後遣送至德國完成交接。他主張原處分不合法，妨礙人身自由且孩子恐將被迫離台，日前聲請停止執行。法院今天晚間駁回，可抗告。

奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）在義大利涉犯汽車租售詐騙案，藏身台灣數年，為國際刑警組織紅色通報對象，19日被強制驅逐出境，但因國際通緝犯身分遭新加坡拒絕入境並於20日清晨6時遣返回台。

移民署20日晚間再將奧納德遣送出境，已飛抵德國，並完成交接作業，後續由德國與歐盟國家討論決定送交何國歸案調查審理。

台北高等行政法院裁定指出，奧納德於民國108年間入境台灣，領有台灣核發的外僑居留證。因奧納德在歐陸地區涉及重大詐欺犯罪，移民署於10月18日廢止其居留許可、註銷居留證並決定將其強制驅逐出國。

奧納德因前往新加坡遭拒絕入境後返回桃園機場，移民署做出新處分，給予禁止入國、遣送及照護告知書，禁止他入境。

奧納德主張，他在台經營正當事業，員工數十人，並無犯罪行為，他遭驅逐出境不但妨礙其人身自由，他的未成年子女也將被迫離開台灣至他地生活，無法入境更將導致他的事業倒閉，這些處分的合法性明顯有問題，有急迫情事，若執行原處分將造成難以回復的重大損害，因此有聲請停止執行必要，請求在原處分於行政爭訟確定前，應停止執行。

法院認為，此件強制驅逐出境的行政處分已執行完畢，欠缺權利保護必要，至於被廢止居留許可並註銷居留證，以及禁止入境部分，已有部分難以回復。

合議庭審酌，外國人入境台灣及相關居留的管制，目的在確保國家安全，奧納德在歐陸涉嫌詐欺犯罪，詐騙所得超過3000萬歐元，經國際刑警組織發布紅色通報，西班牙政府並透過國際刑警組織請求台灣協助，形式上來看，堪認如果允許奧納德入境並在台灣居留，將有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞。

法院認為，奧納德被廢止居留許可並註銷居留證，以及被禁止入境部分的個人利益，與不停止執行在公益上影響進行比較，此件應以公益為優先保護對象。

此外，此件原處分形式上並不具有一望即知之的違法瑕疵，奧納德主張原處分違反平等原則、比例原則，且有裁量怠惰等語，這部分為此案訴訟審究事項，並非此件停止執行事件應予審認。

法院指出，此件奧納德聲請停止執行，不符合要件，予以駁回，可抗告。

德國 移民署

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