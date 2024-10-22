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北市私幼性侵案又有39名幼童受害 許淑華：市府怠忽職守
台北市私幼性侵案引發熱議，該幼兒園長毛姓兒子一審遭判28年刑期，但檢方持續偵辦發現，又有39名幼童受害，今天依加重強制性交、猥褻等罪再起訴毛嫌。台北市議員許淑華表示，北市府有三次機會可以阻止，卻怠忽職守，呼籲市長蔣萬安負起責任。
許淑華表示，她揭露從柯文哲到蔣萬安兩任市長期間，明明多達三次機會可以依法阻止犯嫌，卻因行政怠惰而錯失，更曾收到家長投訴發現包庇犯罪的毛嫌母親，疑似借殼上市繼續待在幼教產業。
許淑華說，8月再次發函要求說明，但北市府依然只採取「書面調查」，認為嫌犯母親沒有登記，就代表沒有疑慮，明明家長們擔心的是實際經營部分，嫌犯母親是否有進出新設立的托嬰中心？為何不調監視器給交代？
許淑華說，案件爆發初期北市府推託「監視器沒拍到」，既然這麼喜歡用監視器辦案，為何借殼上市反而只採取書面調查？
她也說，受害者家屬親自致信市長提出諸多訴求、也針對通報、行政、調查程序提出改善方向，但蔣萬安僅於媒體上道歉，沒有具體回應，相信事件發生至今，很多家長仍然對台北的托育環境有所疑慮，呼籲蔣萬安負起責任，給家長一個真正放心城市。
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